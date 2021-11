Sánchez encabeza la tabla de patrimonios; Guerra, la menos acaudalada

ASPIRANTES AL SENADO

GERMÁN ALFARO (JUNTOS POR EL CAMBIO)

$ 12 MILLONES

Alfaro declaró que tiene siete inmuebles en San Miguel de Tucumán: la casa en la que vive ($ 2,7 millones); tres departamentos valuados respectivamente en $ 850.000; $ 1 millón y $ 4,3 millones, y tres cocheras (dos de $ 450.000 cada una y una de $ 160.000). Además, informó que posee una casa de recreo en El Chañar (Tucumán) valuada en $ 407.000; el anticipo de un local comercial ubicado en la calle Congreso al 800 de esta ciudad ($ 1,5 millón) y $ 200.000 en efectivo. El patrimonio neto asciende a U$S 72.000 (tipo de cambio libre a diciembre de 2020).

FEDERICO MASSO (FRENTE AMPLIO POR TUCUMÁN)

$ 1,8 MILLÓN

Masso declaró que tiene la mitad de una casa en Alderetes valuada en $ 500.000, y tres autos de la marca Renault: un Fluence 2.0 Privilege de 2014 ($ 410.000); un Duster 1.6 de 2017 ($ 600.000) y un Kangoo PH3 de 2017 ($ 510.000). Además, consignó depósitos bancarios por $ 33.000; $ 93.000 en efectivo; bienes del hogar por $ 34.000, y deudas con el Industrial and Commercial Bank of China ($ 210.000) y el Banco Macro ($ 180.000). El patrimonio neto asciende a U$S 23.000 (tipo de cambio libre al 31 de diciembre de 2019 puesto que la declaración jurada es de ese año).

MARTÍN CORREA TEJERIZO (FRENTE DE IZQUIERDA)

$ 2,7 MILLONES

Correa Tejerizo declaró que posee dos bienes: un auto Chery Tiggo modelo 2018 y una motocicleta BMW F 800 GS valuados en $ 1,7 millones y $ 1 millón. El candidato no detalló otros activos ni pasivos. El patrimonio neto asciende a U$S 14.000 (tipo de cambio libre al 29 de octubre de 2021 puesto que la declaración jurada corresponde a ese año).

PABLO YEDLIN (FRENTE DE tODOS)

$ 17,4 MILLONES

Yedlin declaró seis casas ($ 7,4 millones) y el 33,3% de otras dos ($ 2,7 millones); las camionetas Ford Ecosport modelo 2012 ($ 0,01) y Honda CRV Todoterreno ($ 1 millón), y depósitos en pesos ($ 420.000) y en dólares (U$S 6.800 o $ 570.000). Su activo más valioso es una tenencia en efectivo de $ 3,7 millones y de U$S 12.000 ($ 1 millón). El patrimonio neto asciende a U$S 105.000 (tipo de cambio libre a diciembre de 2020).

RICARDO BUSSI (FUERZA REPUBLICANA)

$ 5,3 MILLONES

Bussi declaró que tiene una casa en un “country” en Yerba Buena valuada en $ 3,5 millones; una camioneta Toyota Hilux 4x4 2.8 modelo 2017 de $ 1,6 millón; depósitos bancarios por $ 8.900 y bienes del hogar por $ 81.000. El patrimonio neto asciende a U$S 32.000 (tipo de cambio libre a diciembre de 2020).

ASPIRANTES A UNA DIPUTACIÓN

ROBERTO SÁNCHEZ (JUNTOS POR EL CAMBIO)

$ 25,7 MILLONES

Sánchez declaró seis inmuebles: la casa heredada en la que vive en Concepción ($ 2,5 millones); otra en Tafí del Valle ($ 700.000), y cuatro inmuebles rurales: uno en San Gabriel ($ 910.000); otro en Agua Blanca ($ 200.000), y otros dos en Famaillá ($ 660.000 y $ 310.000). Además, dijo que posee una moto Yamaha TTR125E modelo 2010 ($ 49.000); un plazo fijo de $ 730.000; dólares por $ 290.000; efectivo por $ 250.000; depósitos por $ 130.000; utilidades por $ 1,2 millón; un arriendo por $ 1,6 millón y bienes del hogar por $ 310.000. Sánchez dijo que poseía el 25% de dos sociedades comerciales: Finca Los Sánchez SA ($ 7,4 millones) y Alto Verde SH ($ 9,1 millones). El candidato a diputado consignó que adeuda $ 600.000 a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El patrimonio neto asciende a U$S 155.000 (tipo de cambio libre a diciembre de 2020).

FLORENCIA GUERRA (FRENTE AMPLIO POR TUCUMÁN)

$ 0

Guerra declaró que no poseía bienes, ni deudas, ni ingresos de ninguna clase a diciembre de 2020.

ALEJANDRA ARREGUEZ (FRENTE DE iZQUIERDA)

$ 34,39

Arreguez perdió casi todo su patrimonio en 2020. La candidata a diputada comenzó el año con $ 19.900 depositados en una caja de ahorros. Al cierre del período, dicha cuenta registraba un saldo de $ 34,39. Arreguez no informó otros bienes ni deudas. El patrimonio neto asciende a U$S 0,20 (tipo de cambio libre al 30 de diciembre de 2020).

SANDRA MENDOZA (FRENTE DE TODOS)

$ 8,8 MILLONES

Mendoza declaró que tiene tres locales comerciales en San Miguel de Tucumán valuados en $ 1,3 millón, $ 600.000 y $ 700.000; un departamento en esa ciudad ($ 800.000) y la casa en la que vive en Famaillá ($ 600.000). Además, consignó dos camionetas: una Honda CRV modelo 2017 ($ 0) y una Toyota RAV 2.5 CVT ($ 4,3 millones). La candidata informó depósitos por $ 530.000; una tenencia de dólares valuados en $ 260.000; una empresa sin identificación ($ 90.000) y bienes del hogar por $ 400.000. Mendoza dijo que adeuda $ 600.000 a la Administración Federal de Ingresos Públicos. El patrimonio neto asciende a U$S 53.000 (tipo de cambio libre al 30 de dic. de 2020)

JOSEFINA BUSSI (FUERZA REPUBLICANA)

-

La candidata presentó su declaración jurada ayer, según el recibo que su padre, el legislador y postulante Ricardo Bussi, envió a LA GACETA, por lo que los datos no están disponibles aún en la Oficina Anticorrupción.