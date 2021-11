Cartas de lectores I: Acceso Norte

Desde hace casi un año intento que el tramo de ruta 9 comprendido entre puente acceso Norte y Arsenal Miguel de Azcuénaga sea dotado de iluminación. Vale resaltar que los artefactos están pero encienden un día sí, un día no. Para ello envié numerosas notas a Vialidad Nacional y jamás obtuve respuesta. Decidí solicitar ayuda a la Defensoría del Pueblo y lo único que logré fue que me llamaran y preguntaran por qué mi interés, si no resido en la zona; es decir, total desprolijidad y cero solución. Esto lleva un año de gestión y no logramos que se repare dicha iluminación. Entonces, me pregunto: ¿quiénes nos defienden, cuál es la función de dicha defensoría? Ruego a las autoridades que tomen cartas en el asunto para así dotar de iluminación a dicho tramo de la ruta, pues numerosos vecinos circulamos por allí.

Marcelo Maza

[email protected]