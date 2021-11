Polémica por los dichos de Alberto sobre Córdoba

A tan solo seis días de la contienda electoral, el presidente Alberto Fernández quedó envuelto en una nueva polémica por unos dichos que expresó sobre la provincia de Córdoba. “Hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país. Para que de una vez y para siempre (Córdoba) sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto”, se lo escucha decir al mandatario nacional en el video que difundido por distintas redes sociales.

Ante la repercusión que tuvieron sus dichos, la portavoz oficial del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, fue consultada y aseguró que las palabras de Fernández fueron descontextualizadas. “No solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario”, aseguró la ex legisladora.

“Adora a los cordobeses, ha ido muchísimas veces y tiene su cabeza puesta en que en Córdoba todo suceda de la mejor manera posible”, sostuvo Cerruti, en diálogo con Radio Mitre. Y aclaró que las declaraciones del Presidente se enmarcan en el ámbito de una charla informal al llegar de un viaje. Además de expresar que no es momento para “generar falsas antinomias”, Cerruti enfatizó: “El presidente Fernández no solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario. Sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina”, planteó.

A raíz de los cuestionamientos, Reverso, un proyecto periodístico que lucha contra la desinformación, comparó el video original con el que se difundió por las redes sociales y concluyó: “No fue sacado de contexto, como afirmaron la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y el senador Carlos Caserio”.