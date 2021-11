Caso Chiaro: “Quiero justicia para Marcela y para mí”

“Soy la más interesada en que esto comience. Quiero que haya Justicia por Marcela (Chiaro) y para mí, que vengo viviendo una pesadilla desde hace nueve años”, aseguró Paola Castro, la otra imputada.

El acusado del crimen de Chiaro se fugó antes de ser enjuiciado

- ¿Se siente inocente?

- Lo soy y lo vengo sosteniendo desde un primer momento. También fui víctima de un gran manipulador que me arruinó la vida. No tengo dudas de que él la mató y a mí, por la pésima investigación que realizó el fiscal (Guillermo) Herrera, me condenaron.

- ¿Por qué dice que Corral era un manipulador?

- Porque me engañó en todo momento. Cuando iniciamos la relación nunca me dijo que estaba en pareja con Marcela. Cuando me enteré nos peleamos. Volvimos después de que ella se fue a Esperanza donde estuvo un año. Luego quedé embarazada y él me siguió mintiendo que con ella no tenía nada que ver. Después vino lo peor. Las dos fuimos víctimas.

- ¿Qué fue “lo peor”?

- Cómo quiso involucrarme. Él fue quien me puso los abogados cuando me detuvieron. Declaraba en la fiscalía y ellos le decían qué debía decir para que él se salvara y me hundiera a mí. Eso está en el expediente, no es una estrategia.

- ¿No presentó pruebas?

- Por supuesto. Hay un informe de actividades de celulares que indican que en los días que se habría producido el crimen estuve en mi casa de General Mosconi. Además, presenté nueve testigos oriundos de esa ciudad en la que dijeron que estuve en esa localidad. Pero el fiscal Herrera nunca lo tuvo en cuenta. Sólo lo hizo la Corte Suprema de Justicia cuando me dio la libertad después de haber estado injustamente detenida más de dos años.

- ¿Por qué Herrera no tuvo en cuenta esas pruebas?

- Porque él me presionaba a los gritos para que yo declarara que Corral había matado a Marcela. Pero no lo podía decir porque no lo había visto hacerlo. Después, al analizar la causa, creo que él fue el autor del hecho. Mientras tanto, el fiscal hizo de mi vida una pesadilla.

- ¿A qué se refiere?

- Me envió a la cárcel de mujeres cuando tenía un hijo de tres meses. Me reencontré con él cuando tenía tres años. Después me obligaron a permanecer en Tucumán alejada de mis seres queridos y pasando una difícil situación económica. Finalmente me autorizaron a volver a mi provincia natal, pero sólo a Salta capital. Desde ahí viajaba a rendir y con la pandemia, se frustraron mis sueños de recibirme. Fue todo un infierno.