Luis Juez cuestionó a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre Córdoba

Tras la viralización de un video del presidente, Alberto Fernández, donde sostuvo que hace falta que Córdoba "de una vez por todas se integre al país". El candidato a senador nacional, Luis Juez, rechazó las declaraciones del mandatario.

"Las declaraciones del Presidente son una falta de respeto. Nos trató casi de kelpers", afirmó Juez durante una entrevista con CNN Radio Argentina.

"Digámosle no al pasado", enfatizó Alberto Fernández, en un recorrido por Quilmes

Y agregó: "es la mirada que tienen de Córdoba y del interior. Desprecian nuestra vocación por el empleo y el trabajo privado. Vamos a pelear y no nos vamos a entregar. No queremos ser parte del Conurbano bonaerense".

Alberto Fernández: “Que Córdoba de una vez por todas se integre al país, que sea parte de la Argentina”

El parlamentario aseguró además que el oficialismo tiene "un discurso federal", pero actúan "con un criterio unitario".

"Nos sentimos maltratados, no diferentes", aclaró, y añadió: "no somos un territorio hostil. Lastima, hiere y ofende al país productivo. Este país no tendría destino si no fuera por lo que aporta el interior de la Argentina".