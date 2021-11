Artista callejero de Tucumán ya tiene su primer álbum

La armónica de Nicolás Martínez no solo se escuchará en la peatonal de Tucumán. Ahora, el artista callejero editó su música en el Ingenio Cultural, ubicado en el ex Predio Ferial Norte. Allí, gratuitamente se produjo, grabó y lanzó el álbum Aliento de Vida. El trabajo contó con el apoyo del profesor Emmanuel Molina.

Al respecto, Susana Robles, ejecutora del programa Ingenio Cultural expresó: “Esto es resultado de las políticas públicas, que nos fueron encomendadas por el ministro y que comenzamos a desarrollar a través de un trabajo muy profundo en el territorio. La idea es continuar llegando a la gente con bienes culturales y una finalidad social como fue en el caso concreto de este artista”.

Además, Molina añadió: “Soy el encargado del taller de composición y lectura musical, y para mí es un placer poder acompañar a este artista emergente. La idea es que pueda promocionar su trabajo, y hoy le entregamos una tarjeta con el código QR, que brinda la posibilidad de acceder al sitio donde se encuentra el disco, método que surgió por el contexto de pandemia y con la idea de que su música se conozca”.

Para terminar, Martínez, visiblemente emocionado, compartió: “Tuve la oportunidad de poder grabar mi disco gracias al Ingenio y al profe que encontré aquí. La idea surgió de casualidad, ya que él me escuchó tocar en la peatonal y me invitó a que me acerque al espacio”.

“Estoy muy agradecido con todos, ya que desde el primer momento que me acerqué me sentí contenido y me facilitaron todo lo necesario para que hoy este disco sea una realidad”, finalizó el músico.

El disco de Martínez cuenta con seis canciones (cinco covers y una de su autoría).

1) Seminare (Charly García)

2) Un vestido y un amor (Fito Páez)

3) Aprendizaje (Charly García)

4) Have you ever seen the rain (John Fogerty)

5) Wonderful Tonight (Eric Clapton)

6) Tucumán Shurffle (Nicolás Martínez)

Además, en este Link se puede ver el video de la grabación.

Además del taller de Composición Musical del que participa Martínez, el espacio -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Gabriel Yedlin- cuenta con diversas propuestas para la comunidad.