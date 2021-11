Cartas de lectores I: una gran tucumana

Debieron pasar más de 200 años para que se recordara a esos “decididos tucumanos “, también fundamentales protagonistas del triunfo del General Belgrano el 24 de septiembre de 1812. Se les erigió un monumento moderno, hermoso y muy significativo, como justo homenaje, y pienso que, como sucediera con ellos, estamos todavía en deuda con nuestras tucumanas patriotas, que a más de 1.200 km de Buenos Aires fueron también protagonistas en la defensa de la patria. En LA GACETA del domingo 24 de octubre, el historiador José María Posse nos da a conocer “La Proclama Histórica de doña Águeda Tejerina de Posse del 10 de marzo de 1807”, en la que exhorta a sus “amadas compatriotas” a manifestar los sentimientos de patriotismo y a acudir en socorro de Buenos Aires amenazada por una segunda invasión inglesa. Lo hacía en defensa del “interior del Reino” contra los ingleses ya instalados en Montevideo y ante “las inexistentes en arcas reales de nuestro ayuntamiento”. Era entonces fácil y preocupante deducir que de caer Buenos Aires el interior del país estaría amenazado. Su meta era “ofrecer 200 hombres (que finalmente fueron 800) armados, uniformados, con dos sueldos adelantados. Luego con emoción se refiere al éxito de su proclama al ver hasta niños de 10 años ofrecerse de voluntarios. “Tucumanas _ nuestro sexo jamás puede reputarse de menor condición” y con esa vibrante exhortación sale a la calle y arma un batallón de mujeres trabajadoras que además de coser uniformes realizan colectas de dinero armas, víveres... Dando cada uno lo que puede. “Qué cosa grande no hizo Tucumán para defender a la Patria y de qué heroicidades no son capaces sus mujeres” (J. M. Posse). Por lo expuesto pregunto a nuestro Intendente si no le parece que Doña Águeda y sus mujeres merecen ser recordadas al menos en un monolito con sus nombres en el que se lea también a Ángela Zeballos con su “Velay... aquí le doy a mi chango (hijo único). Pa soldado de la Patria ha de servir”. Y además a los concejales les recomiendo leer la publicación de referencia, y les propongo y solicito formalmente nominar a los barrios que vergonzosamente son identificados por la cantidad de sus viviendas y asimismo a sus calles, con el nombre de estas tucumanas ejemplares.

Elida Pasqualini

Rondeau 762

San Miguel de Tucumán