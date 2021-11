La importancia de la vacunación pediátrica

La vacunación pediátrica es un paso fundamental para minimizar el impacto de la pandemia. Esto permite no solo proteger a los niños y las niñas contra el coronavirus, sino que además tiene impacto en la disminución de la cadena de transmisión. Es decir que llevar a los niños a vacunarse implica un beneficio individual pero también colectivo.

En Argentina ya se vacunaron más de 2 millones de niños de entre 3 y 11 años. Es una cifra alentadora para la campaña del Ministerio de Salud, porque equivale al 32,9 % de esta población (menores de edad). En tan solo tres semanas de iniciada la estrategia de inmunización pediátrica contra la covid-19 tuvo una gran respuesta de los ciudadanos.

Desde el martes 12 de octubre, cuando fue puesta en marcha en todo el país, la vacunación infantil ha tenido un alto nivel de adherencia, resaltan en el Gobierno nacional. El esquema comprende la primera dosis de la vacuna Sinopharm. También es fuerte el avance que ha tenido la vacunación entre la población adolescente. De manera oficial, se anunció que el 61,5% de los jóvenes entre 12 y 17 años ya han iniciado su esquema (2.566.733 personas). En tanto que el 16,7% lo ha completado (737.531 personas).

Respecto de los adultos, el 93,4% de las personas mayores de 60 años ya recibió la primera dosis de la vacuna y el 88,7% de esta franja etaria concluyó su esquema. Entre los mayores de 50 años, el 93,6% cuenta con una dosis y el 87,9% completó el esquema. Son estadísticas alentadoras para el plan de inmunización. En relación a la población total, el 75,4% inició su esquema de vacunación; el 56,7% lo finalizó, mientras que entre los mayores de 18 años, el 91,1% tiene una dosis; y el 77,4%, dos dosis.

En Tucumán, el Autovac, en Jujuy al 1.300, anunció que llegó a las 151.000 vacunas colocadas. Actualmente se están colocando primera y segunda dosis de todas las inoculaciones disponibles. La fiscalizadora del nodo del Autovac destacó el orgullo y el esfuerzo por parte del equipo médico. La cartera de Salud precisó que se está vacunando a todas las personas que llegan para colocarse la primera y la segunda dosis. En esta semana están con los niños de 3 a 11 años que se están colocando la primera dosis con Sinopharm; y los niños de 12 a 17 años con Pfizer.

En forma paralela no se descuida el esquema de vacunación para los adultos. Por esa razón se están aplicando la segunda dosis de Astrazeneca, Sinopharm, Pfizer y Sputnik V a las personas que hayan cumplido los 21 días de su primera dosis. Es clave entender la importancia de la vacunación. Los padres que no hayan podido vacunar a sus hijos (de 3 a 11 años) en las escuelas, pueden acercarse al nodo con el DNI del niño y el consentimiento firmado por el tutor o por sus padres. Los expertos coincidieron en la importancia de hacerlo para elevar la protección y el nivel de inmunidad ante la presencia de otras variantes a las que se puedan exponer.

Los padres deben saber que pueden llevar a sus hijos al nodo más cercano a su domicilio. Además, en caso de no tener documentación (DNI) pueden presentar una constancia de extravío o si la persona no está empadronada se lo solucionan en el lugar. El plan sigue en marcha. La pandemia no terminó, como dice el eslogan oficial. Hay muchos niños que recibieron la primera dosis; todavía faltan otros, pero el primer paso está dado.