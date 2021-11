Deberá presentarse a declarar la mujer que discriminó a una policía en Buenos Aires

CIUDAD DE BUENOS AIRES.- La joven denunciada por hacer comentarios racistas a una policía de la Ciudad durante un incidente registrado el jueves a la madrugada en Colegiales fue citada a declarar y deberá presentarse este lunes ante la justicia.

El episodio que se investiga ocurrió este jueves cerca del cruce de Avenida Federico Lacroze y Freire, cuando agentes de la Policía porteña intentaron mediar en una discusión de pareja. En un video registrado por una persona que estaba allí, se ve a la joven en actitud agresiva y se escucha que le grita a una mujer policía, que intentaba calmarla, "no me toques, no me gustan las negras, me ponen mal".

"Situaciones como esta no pueden ser toleradas", señaló el viernes en un comunicado el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien radicó una denuncia por posible transgresión del artículo 70 del Código Contravencional local de la Ley N° 23.592.

Ese artículo establece que “quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo" puede recibir una multa monetaria o una pena de dos a diez días de trabajo de utilidad pública.