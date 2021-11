Coaching: “todos los problemas pasan por cómo nos relacionamos”

“Un artista se acercó a nosotros para trabajar su dificultad de armar y cumplir con su agenda. Al ir conociéndolo descubrimos que su principal sustento económico era un emprendimiento junto a su familia. En su fervor por consolidar su carrera como artista participaba en cada espectáculo que podía. Básicamente a todo y a todos les decía que “sí”, como si decir “no” fuera firmar un contrato para dejar de ser querido. Cuando él logró ver eso y reconocerlo, todo comenzó a cambiar. Gracias a tener disponible el “no” pudo comenzar a organizarse, a mostrarle al mundo sus verdaderos intereses”, cuentan Martín S. Cainzos y Fernando J Hindi en su libro “Historias para crecer. Cómo el coaching puede cambiar tu vida” (Editorial Planeta).

Martín y Fernando son amigos, socios, “hermanos de la vida” y referentes del mundo del coaching. En Argentina fundaron Grow consultores desde donde asesoran a individuos y empresas y, con la reciente publicación de su libro buscan difundir las herramientas de este método que modifica la manera de ver y actuar en la vida. “Buscamos historias que puedan interpelar al lector para difundir las herramientas del coaching y las personas puedan apropiarse de ellas”, explican. “Hoy muchos nos dicen que se sintieron identificados y pudieron comprender una situación particular y apropiarse las herramientas”, cuentan orgullosos sobre el libro que contiene historias, ejemplos y ejercicios para realizar.

"El coaching invierte la carga de responsabilidad y te permite pararte como protagonista de las relaciones. No le quita responsabilidad pero determina tu protagonismo y hasta dónde podés intervenir"

¿Cuál es el motivo más común por el cual se recurre a un coach?

Martín S. Cainzos: Mi sensación es siempre la misma: siempre hay una relación que no está funcionando. Todos los problemas pasan por cómo nos relacionamos. Cuando empezamos a indagar por qué no funcionan ciertas cosas para una persona o empresa, aparece una relación con alguien que no está bien. Las relaciones determinan la vida de los seres humanos. Otra cosa es que nunca nos hacemos responsables de lo que sucede y siempre culpamos al otro. Las relaciones generan conflicto y eso es lo que hay que revisar.

Fernando J. Hindi: Creo que el coaching invierte la carga de responsabilidad. Te permite pararte como protagonista de las relaciones. No le quita responsabilidad pero determina tu protagonismo y hasta dónde podés intervenir y modificar el escenario en donde quizás te sentías como víctima.

¿Por qué creen que las relaciones laborales o interpersonales, muchas veces, no funcionan?

Fernando J. Hindi: Muchas veces escucharnos más para contestar que para entender. A la mayoría de las personas les pasa. Si te ponés a pensar en una conversación el otro está hablando y vos ya sabés qué contestarle. Es decir que, básicamente, estabas esperando que se calle para dar tu respuesta, estás más comprometido con dar una respuesta que con entender cómo el otro ve las cosas y las expresa. Si hiciéramos el ejercicio de escuchar, cambiaría la relación porque estaríamos escuchando para entender cómo está mirando y eso te permite empezar a construir en base a intereses y no a supuestos.

La comunicación y el lenguaje entonces, son herramientas claves para las relaciones, ¿por qué?

Martín S. Cainzos: Nosotros solo podemos con el lenguaje explicar lo que estaría afuera. No hay que olvidar que el lenguaje tiene un poder generativo, creativo. Pero, muchas veces pensamos que las cosas son de determinada manera y con el lenguaje, solo podemos describir lo que está ahí afuera y nos olvidamos de nuestro poder generativo. La ontología hace un abordaje muy importante del escuchar. Siempre nos enseñaron que el modelo de comunicación era llano: emisor – mensaje - receptor. Pero las personas somos muy diferentes porque hacemos una construcción conjunta en la comunicación. Con el lenguaje creamos nuestra vida, tu sentido de relación, de interpretación del mundo. En las clases siempre pregunto: “¿cómo quieren ver el mundo?” porque esa creación de cómo lo veo, también es propia de cada uno. El mundo está ahí, pero tu forma de experimentarlo la transformaste todo el tiempo con tu lenguaje. Y ahí también va otra pregunta: “¿cómo querés ver el mundo? ¿creés que podés diseñarlo?”. Se abren tantas posibilidades que eso es lo que genera la efectividad del coaching. Si vos me preguntás, mis grandes éxitos fueron conversaciones y pensar que alguien aprendió a comunicarse asertivamente, que aprendió a decir justo lo que tiene que decir en el momento indicado.

Fernando J. Hindi: Hoy la sociedad, la tecnología, las empresas y medios de comunicación que utilizamos son mucho más complejos que los que utilizábamos antes. Pero, sin embargo, utilizamos el mismo lenguaje y con él podemos invertir y diseñar una manera más efectiva de comunicarnos.

"La pandemia nos hizo revalorizar los encuentros, elegir con quién me encuentro. Ya parece que no tengo que ir por obligación a ningún lado, sino por elección"

También explican en el libro la importancia de conservar las relaciones: “si estás buscando algo, estás buscando a “alguien”, dice un capítulo…

Fernando J. Hindi: Esa frase la escuché y no puedo recordar dónde para poder citarlo. Pero sí, nuestros resultados están condicionados por las relaciones que tenemos. En cualquier cosa que hagamos, hay una persona involucrada. Ya sea un proveedor que te lo vende o tu cliente.La calidad de relación que tengas va a generar diferentes resultados. Vivimos de las relaciones. Una profesora que tuvimos hace años nos decía siempre esto: “el tamaño de nuestro mundo es igual al tamaño de las personas con las que estamos relacionados”.

Qué difícil ese modelo en el contexto de pandemia en donde pareciera que el mundo se achicó mucho en algún aspecto…

Martín S. Cainzos: Mirá, la buena noticia es que es algo circunstancial. La pandemia nos hizo revalorizar los encuentros, elegir con quién me encuentro. Ya parece que no tengo que ir por obligación a ningún lado, sino por elección. Que esto sirva para poner en valor ese espacio vincular que se va a resignificar y fortalecer.

¿A las persona les cuesta encontrar su propósito en el mundo de hoy?

Fernando J. Hindi: Si bien hay muchas diferencias sociales en el mundo hoy, hay niveles de confort muchos más grandes que hace muchos años atrás. Sumado a esto, tenemos un camino marcado: estudio, trabajo, formar una pareja, familia y parece que la inercia nos lleva a hacer todo. Tenemos que permitirnos hacer una pausa y diseñar lo que queremos. El coaching te permite pensar sobre aquellas cosas que son importantes para vos como los valores que querés que rijan tu vida.

Martín S. Cainzos: Creo que se acortaron mucho los tiempos en nuestra sociedad actual inmersa en cambios dinámicos por miles de causas. Los cambios son muchísimos más ágiles. Cuando empezamos a trabajar en coaching la pregunta, la declaración de visión era: “¿cómo querés estar en 10 años?”. Y hoy si hablamos de cinco años, somos unos desquiciados. Creo entonces que los propósitos debemos hacerlos mucho más “corto placistas” porque si no te quedas fuera de la relación de adaptación con el mundo. Un alumno tenía como sueño trabajar en una gran empresa de tecnología argentina. Consiguió ese trabajo y, a los pocos meses, le ofrecieron otro en el extranjero en donde cobraba en euros. En pocos meses cambió su propósito.

Fernando J. Hindi: Hoy las empresas tienen un alto nivel de rotación y a los jóvenes de 25 de años les importa más que valoren su tiempo.

Martín S. Cainzos: Muchos empresarios nos preguntan cómo hacer para retener el talento. Y creo que hay que recibirlo y despedirlo rápido. No tiene sentido retenerlo sino la clave es aprovecharlo mientras dure ese talento.