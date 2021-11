El defensor de Patricia Gómez dijo que no hay pruebas contra la acusada

“No hay ninguna prueba concreta en contra de Patricia Gómez para que siga la causa en su contra”, señaló el defensor Jorge Agustín Muñoz. El profesional, que habló sobre la investigación, adelantó que continuará trabajando para demostrar su inocencia y que se le restituyan sus derechos, el más urgente, conseguir el permiso para que vuelva a trabajar.

Muñoz comenzó a desvirtuar los argumentos que se esgrimieron para acusarla de haber colaborado con la fuga de Rejas. “El señalamiento de las vías de escape que habría brindado Gómez, debía haberse circunscripto exclusivamente en el ámbito donde se encontraba detenido el evadido (Roberto) Rejas y no de haber brindado una información que era de público conocimiento que a la par de Bomberos había una escuela”, apuntó.

“Además, el personal de la escuela señaló que la mesa y el balde por el que habría descendido Rejas, se encontraba allí desde hace por lo menos tres años”, agregó el abogado.

El fiscal Pedro Gallo, a la hora de formular los cargos en contra de la monteriza, sostuvo que ella le habría facilitado su vehículo para trasladarse y podría haberle facilitado dinero. “No solo no está acreditado que haya sido así, sino que, además, no resultan elementos objetivos que puedan influir en el nexo causal de la fuga de Rejas”, indicó. “Si esta circunstancia estaría acreditada, en el peor de los casos resultaría una conducta que podría encuadrarse en el tipo penal del encubrimiento, calificación que, dicho sea de paso, no le fuera formulada a mi defendida”, concluyó.