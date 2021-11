Cartas de lectores III: Dulce de batata

Hace dos días concurrimos con un amigo a la ciudad de Simoca ,con la idea de comprar dulce de batatas en la recientemente inaugurada fábrica Dulky( nombre que supongo de construyó con los apocopes de " dulce" y "sulky") y grande fue nuestra sorpresa cuando llegamos y nos dijeron que no está funcionando. Recuerdo que el 11 de octubre se inauguró dicha fábrica con bombos y platillos con la presencia del presidente Alberto Fernández( que aprovechó para dar un paseíto en sulky) ,el flamante Jefe de Gabinete nacional Juan Manzur ,el Intendente simoqueño Herrera ,altos funcionarios nacionales y provinciales y varios candidatos a diputados y senadores. El discurso inaugural cantaba loas a la iniciativa argumentando que se ponía en marcha " una importante fuente de trabajo que emplearía a más de 100 empleados" y sería el inicio de un gran polo industrial y productivo. A casi un mes de su inauguración, no pudimos adquirir ni una porción de nuestro tradicional postre, y concluimos que inaugurar no es sinónimo de producir pero es una buena propaganda para épocas electorales como las que estamos pasando. Sería bueno que se cumpla seriamente con el slogan de que "en Tucumán… hay futuro".

Héctor M.Avila

[email protected]