Investigan las causas de un grave daño ambiental en Aguilares

“Me dolían los ojos después de haber visto ese video. No podemos creer lo que está pasando en la provincia. Los crímenes ambientales, ya no podemos hablar de delitos, no paran. A nadie le importa que estemos dinamitando el futuro de nuestros hijos”, expresó amargado Pablo Mercado, el pescador del sur de la provincia que hizo llegar un polémico video a LA GACETA.

En esas imágenes se puede observar a un grupo de jóvenes limpiando bagres que encontraron en un camino cercano a un cañaveral. “Esto es Tucumán”, grita uno de los protagonistas del video que se viralizó.

“¡Ay, estos tucumanos! “¡Qué dañinos que son! No aprenden más”, escribió Juan Carlos García, un pescador cordobés en un grupo de WhatsApp de esa actividad que reúne a personas de todo el país. “La solución es que alambren la provincia porque son muy bestias”, propuso el santiagueño Esteban Fuentes. “No puedo decir nada. No puedo creer el nivel de salvajismo que hay en mi querida provincia”, les respondió el tucumano Hugo Villafuerte.

Según la información que pudo recabar LA GACETA, el video fue registrado entre el lunes y el martes en un campo ubicado al sur del paraje conocido como Trejos, en Aguilares. “La versión que tenemos es que un productor, por la sequía, desvió el río Medina para regar su campo de caña. Cuando logró inundarlo, cerró el paso del agua. En el campo quedaron miles de bagres que fueron arrastrado por el curso de agua”, explicó Mercado. “La gente, al enterarse, fue con bolsas enormes a levantarlos como si estuvieran juntando piedras. Muchos de ellos ya estaban muertos y quizás, no se encontraban en buen estado para consumirlos”, agregó.

Inspección

“Recibimos la denuncia y actuamos en el acto. El personal de la base de Simoca hizo un recorrido por la zona y marcó satelitalmente el sector donde se produjo este desastre ambiental para que la dirección de Flora y Fauna trate de identificar al dueño del campo para que brinde explicaciones”, explicó el jefe de la Dirección General de Delitos Rurales y Ecológicos, Julián Condorí. “Realmente duele que pasen estas cosas”, agregó el funcionario.

Liliana Fortini, de Flora y Fauna, reconoció que el caso está siendo investigado. “Haremos una inspección en el terreno para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió. No se debe descartar que se haya desbordado una acequia en la que había una importante cantidad de bagres. Eso sólo lo sabremos cuando estemos en el lugar”, agregó la funcionaria.

Los pescadores desconfiaron de esa versión. “Puede ser, pero resulta muy raro que se haya producido un desborde en medio de una sequía histórica. Pero aquí es muy común que los productores saquen agua de los ríos sin ningún problema”, destacó Juan Carlos Fernández.

Fortini declaró que para extraer aguas, los agricultores deben solicitar permiso y los tomeros de la Dirección de Riego son los encargados de controlarlos. “En caso de que se descubra que fue una extracción ilegal, se les labrará una infracción, tal como lo estipulan las leyes”, comentó en una entrevista con LA GACETA.

Mercado, con voz de enojo, señaló: “¿Sólo le harán una multa? No se puede creer lo que pasa en la provincia. Esa no es una sanción ejemplificador. Pasa lo mismos con los industriales que no dejan de contaminar. Por eso todo el mundo hace lo que quiere y nadie cuida nuestros recursos naturales”.

Política de acercamiento: “queremos trabajar con los vecinos y con los productores de las zonas rurales”

El director de Delitos Rurales, Julián Condorí, señaló que se está buscando el acercamiento de la fuerza a los vecinos de las zonas rurales para trabajar de manera coordinada para conseguir solucionar problemas de manera rápida y fructíferas. “A lo que apuntamos en este tipo de reuniones con productores es interiorizarnos de la situación para hacerles saber que tenemos la directiva, tanto del Ministerio de Seguridad como de Jefatura y Subjefatura, de trabajar al lado de ellos en cuanto a la seguridad para mejorar. Pretendemos intensificar las tareas de prevención y acercarnos a la comunidad”, señaló. “Esto se está realizando de forma permanente con los distintos productores en todas las jurisdicciones de los ámbitos de la provincia. Cada división tiene la directiva del acercamiento de nuestro personal hacia los productores grandes y chicos y hacia los vecinos; debemos hacer la contención hacia ese punto”, añadió el funcionario policial. Condorí reconoció los hechos que se cometieron en el este de la provincia. “Estamos trabajando para esclarecerlos”, señaló