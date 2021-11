Denunciaron penalmente al FdT por los subsidios

Dos dirigentes del PRO acudieron a la Justicia Electoral para denunciar penalmente a todos los candidatos del Frente de Todos (FdT). Los acusan por, supuestamente, haber compelido e inducido con engaños a electores, dos delitos previstos en el Código nacional Electoral (art. 139 y 140). La presentación fue realizada como consecuencia de las largas filas que se vieron el jueves en el hipódromo para acceder a un subsidio de $5.000 en efectivo que otorgó el Gobierno a 10 días de las elecciones.

Nicolás Mirande y Fernando Vera del Barco, consejero y asambleísta del PRO Tucumán, respectivamente, impulsaron una denuncia formal contra los 11 candidatos que integran la boleta del FdT: los aspirantes al Senado Pablo Yedlin (diputado); Sandra Mendoza (legisladora); Juan Manzur (gobernador en uso de licencia y jefe de Gabinete de la Nación); y Sara Assan (concejal). Y postulantes a Diputados Rossana Chahla (ministra de Salud); Agustín Fernández (ex intendente de Aguilares); Elia Mansilla (intendenta de Aguilares); Alejandro Melo (subsecretario de Relaciones Institucionales del PE); Irma Inés Gramajo (asesora de Gabinete del PE); Carlos Funez (ex concejal de Concepción); y Sandra Figueroa (intendenta de Alberdi). Los acusan de haber llevado a cabo conductas penadas “como autores, partícipes y cómplices”. Además, en el escrito afirmaron que los $5.000 que entregó el Gobierno sería un bono “para votantes y movilizadores de personas” para que se elija a los candidatos que están acusando.

Los denunciantes pidieron al fiscal electoral, Carlos Brito, que se cite a declarar a beneficiarios que hayan percibido el subsidio y al interventor de la Caja Popular de Ahorro, Hugo Ledesma, para que precise de dónde se obtuvieron los fondos para los pagos y qué mecanismos de control previo y posterior se implementaron.

Contra el clientelismo

En diálogo con este diario, el abogado Mirande manifestó que esta denuncia complementa otra que iniciaron en octubre en la Unidad Fiscal Regional Capital por presunta malversación de fondos contra funcionarios del FdT, por acarreo de votantes, y que ampliaron el jueves con lo ocurrido en el hipódromo.

“La intención es tratar de que se hable de clientelismo en Tucumán porque, lamentablemente, está muy naturalizado y la gente lo acepta como normal”, dijo Mirande. Además, consideró “una tomadura de pelo” que el gobernador interino Osvaldo Jaldo justifique las ayudas sociales cuando, en septiembre, denunció ante la Justicia una práctica similar ocurrida en La Florida. Por otra parte, adelantó que el domingo de la votación planean denunciar ante la Justicia Electoral, en tiempo real, las prácticas clientelares que puedan ser percibidas.

Apoyos a Jaldo en el PJ

Luego de la polémica que se desató el jueves, Jaldo ordenó suspender el pago de todo tipo de ayudas sociales provinciales hasta después de las elecciones, “para evitar suspicacias y malas interpretaciones”, según le dijo a este diario. Aclaró que dichos subsidios se entregan hace meses, a través del decreto 125/1 del año 2000, para asistir a personas en situación de vulnerabilidad, y remarcó que falta más de una semana para la votación.

Previo a las PASO, a través de dos decretos, Manzur elevó el tope mensual de asistencias del decreto 125/1 de $130 millones a $300 millones (un 130%).

Dirigentes del oficialismo salieron ayer a respaldar la decisión del vicegobernador a cargo del Ejecutivo. El ex legislador y actual asesor de Jaldo, Marcelo Caponio, rechazó las acusaciones de la oposición y afirmó que el FdT “no necesita de planes para ganar la elección” del domingo 14. “Ratificamos la decisión del gobernador de suspender la medida hasta que pasen las elecciones. El pago de subsidios no es una medida con fines electorales, sino una asistencia a los tucumanos que realmente lo necesitan. La oposición nunca hizo nada por la gente más humilde, al contrario endeudó el país, destruyó la industria nacional y los empleos generando pobreza en la Argentina”, lanzó.

En la misma dirección se expresó el legislador Juan Rojas, ex FR, a través de sus redes. “Acertada decisión de nuestro gobernador de suspender el pago de asistencias sociales hasta después de las elecciones para evitar malas interpretaciones. La oposición, al parecer, no sabe lo que significa no llegar a fin de mes, no poder poner un pan sobre la mesa”, manifestó.

Reproches opositores

A pesar de la determinación que comunicó el mandatario, la oposición avanzó ayer con las embestidas contra el oficialismo. El intendente y candidato a senador en JxC, Germán Alfaro, recordó que hay un fallo que prohibe el clientelismo, y dijo que al oficialismo “no les interesan la institucionalidad, la Justicia ni las normas”. Su compañero de fórmula, el intendente Roberto Sánchez (candidato a diputado), dijo que el Gobierno “siempre hace lo mismo” antes de los comicios, y reprochó que Jaldo “ahora hace lo que antes criticaba”. “Creo que la gente recibe este dinero por necesidad, pero no los votan”, agregó.

El legislador alfarista Walter Beraducci ironizó sobre las expresiones de Caponio y dijo que “lo único cierto es que no hay planes, pero de Gobierno”. “Aquí, el asistencialismo es la única moneda corriente para inyectar dinero en los bolsillos de los sectores más vulnerables y en riesgo social”, dijo, y denunció que el PJ “utilizó el clientelismo como el principal plan de acción”.

La candidata a senadora por el Frente de Izquierda, Graciela Gramajo, opinó que las filas por un subsidio “reflejó la desocupación que el actual Gobierno ha generado en la provincia”. “Es terrible que el Gobierno compre la voluntad de las personas con $5.000 para las elecciones”, dijo. En tanto que el legislador y candidato a senador Federico Masso (Frente Amplio) dijo que se enfrentan al “clientelismo más feroz de los últimos años”. Dijo que más de 50.000 personas han cobrado el bono de $5.000 “cuya única finalidad es torcer la voluntad popular este 14 de noviembre”, y repudió la “corrupción” y “desvío de los fondos públicos”.

Precedente: Jaldo fue crítico en las PASO

En agosto, un mes antes de las PASO, también hubo polémica en torno a la entrega de subsidios en efectivo el hipódromo. Se vieron entonces largas filas de beneficiarios de la zona este de la provincia. Según el PE, las ayudas respondían al difícil presente económico. Con una interna oficialista caliente, Jaldo acusó a Manzur de querer “comprar la voluntad de los tucumanos” para poder lograr su re-reelección. “No hagamos que los tucumanos vivan esa humillación sólo por el fin personal de querer eternizarse en el poder”, dijo en un acto en Lules.