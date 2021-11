Gran final del Anual de Rugby: la caldera se pone al rojo vivo

Independientemente del resultado de esta tarde, la temporada 2021 será recordada como aquella en la que Natación y Tucumán Rugby se cruzaron en tres finales consecutivas. Los “Blancos” ganaron el primer round (el Apertura), los “Verdinegros” el segundo (el Clausura), pero será quien prevalezca esta tarde el que se lleve el premio mayor: el de campeón anual. Si bien se trata de una temporada de transición y regreso al juego tras el parate de 2020 (en 2022 se volverá al formato Regional), el valor es el mismo. Si gana Natación, celebrará su noveno “grande” -entre Anuales tucumanos y Regionales-; si lo hace Tucumán Rugby, se ceñirá su corona número 22, recortando la distancia que le lleva Universitario, el Rey de Copas del NOA (24).

A diferencia de las dos finales previas, esta se jugará en sede neutral: la cancha de Lawn Tennis. Comenzará una hora más tarde de lo habitual (a las 18) y tendrá como árbitro a David Costilla. Como preliminar se pondrá en juego el título de Intermedia entre Natación y Los Tarcos, desde las 15.30 y con Iñaki Barraguirre como árbitro. Ambas se podrán ver en vivo por el streaming de Try TV Tucumán, en Youtube.

Emociones y formaciones

La fuerte carga emocional que envuelve a las finales -al igual que a los clásicos- es un factor que las hace más difíciles de pronosticar que a un partido de cualquier otra instancia. Sin embargo, y aunque a nadie le guste cargar con el peso extra de ser considerado favorito, Tucumán Rugby no puede desentenderse de él: un rápido repaso de los hechos recientes muestra una clara evolución en su juego y en sus resultados, mientras que a Natación todo se le hizo cuesta arriba desde aquella gloriosa tarde en la que ganaron el Apertura. Las bajas por migración que sufrió desde entonces (significativas en cantidad y en nombres), sumadas a algunas lesiones, impactaron de manera notable en su rendimiento. De hecho, a punto estuvo de caer en semifinales ante Cardenales, pero logró darlo vuelta sobre el final. Así y todo, persiste fresco el recuerdo de la final del Clausura, en la que el “Verdinegro” se tomó revancha con un show de rugby total. El gran trabajo de sus forwards se complementa con la tropilla de aviones que componen su línea de tres cuartos y que atacan por todos lados.

Sin embargo, en el club de Yerba Buena tienen bien en claro que no pueden confiarse. Primero, porque basta una mala tarde para que todo se derrumbe, y segundo, porque Natación no solo es un rival duro desde lo físico: también es mentalmente muy fuerte, y esa virtud pesa muchísimo en los partidos “calientes”. Si se lo deja tomar el control del partido, no hay defensa que pueda contenerlo.

“Vamos a intentar seguir por la línea que venimos trabajando los últimos partidos. Empezando por la agresividad en defensa y después haciendo lo que más nos gusta, hacer un juego dinámico, la cancha bien ancha y variar el juego”, anunció Evaristo Paz, que relevará como fullback del “Verdinegro” a Gonzalo Albornoz (lesionado).

“Nos conocemos mucho. Sabemos a lo que juegan y ellos saben a lo que jugamos. Será cuestión de no dejar que ellos planteen su juego, como hicieron la última vez. Creo que el partido pasará más que nada por lo emocional”, anticipó Matías Orlande, capitán de Natación.

Por streaming, TV y radio

La final de Primera (así como la de Intermedia) se podrá ver en vivo por el streaming de Youtube de Try TV Tucumán. Además, la final de Primera se verá por DirecTV Sports. En radio, se podrá escuchar por Rugby Tucumano (101.1) y Scrum 5 Tucumán (106.9).

Desde las 18

NATACIÓN: Rubén Ricco, Matías Orlande y Ramón Sánchez; Mariano Perondi y Patricio Bonilla; Tomás Juárez, Matías López y Guillermo Villagra; Agustín Ramasco y Santiago Rodríguez; César Rivadeneira, Salustiano Vergara, Gonzalo Terraf y Lucas Escobedo; Matías Bascary. Entrenadores: Pablo Bascary y Diego Vidal.

TUCUMÁN RUGBY: Francisco Caram, Bernardo D’Antuene y Martín Hernández; Ignacio Pascal y Francisco Cáceres; Máximo Zerda, Lucas Santamarina y Santiago Aguilar; Miguel Barrera y Jorge Domínguez; Santiago Paz Posse, Augusto López Salas, Matías Frías Silva y Matías Sauze; Evaristo Paz. Entrenador: José Macome.

Árbitro: David Costilla. Cancha: Lawn Tennis.