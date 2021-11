San Martín: el primer paso y el más importante

A San Martín le costó mucho esfuerzo llegar al puesto que hoy ocupa. Ser el líder de la zona A no lo consiguió de un día para el otro, debió remarla demasiado y lo logró justo cuando a la fase regular le quedan dos paradas.

Tras un comienzo complicadísimo que derivó en cambio de DT, Pablo De Muner tomó la posta y puso al equipo de pie. Le entregó identidad, solvencia y le aportó soltura para que el “Santo” comience a sumar puntos y pueda ponerse en carrera. Tuvo varias oportunidades de asaltar la punta, pero falló. Y el lunes se topó con lo que tanto anhelaba. “Es importante lo que logramos, mucho más por el momento. Cuando todo parecía difícil, lo conseguimos; pero quedan tres pasos”, advierte “Tomate”, el alma mater de un grupo que está enfocado en lograr lo que la pasada temporada le negaron a San Martín.

“Quedan tres pasos”, dice el entrenador haciendo referencia a lo que se viene. Dos juegos para terminar el torneo y, si todo sale bien, la finalísima por el primer boleto a la Liga Profesional. El primero de ellos será esta tarde en cancha de Quilmes, y pinta para ser el más complicado. El “Cervecero” también lucha por el mismo objetivo, es uno de los rivales que ya le torció el brazo, uno de los equipos más goleadores de torneo, se hace muy fuerte jugando en casa (lleva siete sin perder con seis triunfos y un empate) y hoy intentará quedarse con el primer lugar de la zona. “Sabemos que el primer paso es clave”, admite De Muner. “Es la primera de las finales y necesitamos ganarla. Eso nos daría un aire importante de cara a lo que viene”, agrega Daniel González.

Claro, el juego de hoy puede abrirle un abanico de buenas posibilidades a su equipo. Si San Martín logra sumar de a tres, no sólo se aseguraría terminar la fecha arriba de todos, sino que le trasladaría la presión a Tigre y a Almirante Brown (se enfrentan mañana) y podrían llegar a la última jornada necesitando un empate para asegurarse un lugar en el partido decisivo.

Una igualdad en Buenos Aires no estaría mal, pero lo obligaría a esperar resultados; mientras que una derrota complicaría el panorama. Por eso, el cuerpo técnico trabaja para que sus pupilos no pierdan el foco de la cuestión. “Hubo muy pocas horas de trabajo después del partido contra Agropecuario. Por eso apuntamos a cositas; a detalles en lo futbolístico y a lo mental. En eso desde hace algunas semanas está colaborando la gente del club y a los jugadores les vino muy bien”, dice el DT, confiado en lo que pueden hacer sus jugadores. “Están muy bien, los veo metidos. Nos costó llegar a esta instancia, estar en la posición en la que estamos. Por eso lo disfrutamos, pero tenemos que defenderlo”, agrega.

Contra Temperley, en Mendoza y con el “Sojero”, San Martín ganó pese a que no lo hizo mostrando buen juego. Si bien el entrenador repite que quiere que sus jugadores no pierdan la identidad, sabe que en este tipo de situaciones juegan también otras cuestiones. Lo mental, la presión y la necesidad de salir parado conspiran con el buen juego. “Son partidos muy difíciles de jugar. Pero en cuento al protagonismo y a la ambición creo que el equipo lo viene haciendo bien. Hoy está mucho más práctico y directo”, explica De Muner y le da paso a “Dani”. “Venimos obteniendo victorias y eso no es da más fuerzas. En esta instancia los partidos se definen por muy poco; por lo que debemos estar concentrados, tratar de tener la pelota y ser pacientes. Este plantel tiene la idea clara. Vamos a ir a buscar el partido y a tratar de imponernos en cada aspecto de juego. Es una final y debemos jugarla así”, sentencia.

San Martín intentará salir bien parado del juego más importante; ese que puede comenzar a aclararle el panorama de su futuro.

Alternativas

Además de los titulares, viajaron a Buenos Aires: Carrizo, Orellana, Abreliano, Ballini, Costa, Cuevas, Imbert, Sinisterra y Lucas González. Ellos estarán sentados en el banco de relevos junto con Pablo De Muner.

Todo diagramado

El plantel “santo” hoy tendrá desayuno optativo. A las 12, De Muner dará la charla técnica, mientras que a las 12.30 se servirá el almuerzo. La delegación saldrá desde el hotel hacia el estadio de Quilmes a las 15.30.

Desde las 17.40

Quilmes: Rodrigo Saracho, Martín Ortega, Pier Barrios, Agustín García Basso y Ramiro Arias; Matías Villarreal, Adrián Calello y Julián Bonetto; Mariano Barbieri o Emanuel Moreno; Facundo Pons y Mariano Pavone. DT: Facundo Sava.

San Martín: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Hernán Pellerano, Hernán Lopes y Lucas Diarte; Rodrigo Herrera y Ariel Chaves, Leandro Vella y Daniel González; Lucas Cano y Marcelo Estigarribia. DT: Pablo De Muner.

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Quilmes.

TV: TyC Sports.