Cartas de lectores II: agua acumulada

Desde el 10/09 vengo reclamando a la SAT por una pérdida de agua en la calle de mi domicilio (barrio Bernel, Yerba Buena) y no encuentro respuestas. Esta se acumula y favorece la formación de charcos que se llenan de moscas y mosquitos. Estamos supuestamente previniendo el dengue que nos ha asolado fuertemente en temporadas anteriores, pero ello parece no importar a las autoridades encargadas de solucionarlo. El número de mi gestión es 402668 pero parece ser simbólico, porque las soluciones no llegan y los vecinos perdemos la paciencia cuando de la salud de nuestros hijos se trata.

Isolina María Barbaglia

Barrio Bernel Manzana K

Yerba Buena