Ordenaron la inmediata libertad del ex secretario de Obras Públicas José López

El ex secretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito tras haber llevado bolsos con casi U$S 9 millones a un convento y que se convirtió en “arrepentido” en la causa de los cuadernos, obtuvo la libertad condicional.

Tres amigos del ex funcionario se presentaron y fueron aceptados como fiadores para pagar la fianza, que inicialmente se fijó en $ 85 millones y tras una puja que duró medio año se redujo a $ 14 millones y medio.

López había sido sentenciado a siete años y medio de cárcel y ya estaba en condiciones de acceder a la condicional por haber cumplido las dos terceras partes de su condena, que vencerá 14 de diciembre del 2023. Sin embargo, hasta ahora no podía lograr la libertad porque la fianza que le habían fijado era muy alta.

Técnicamente, a José López no se le impuso una “fianza” (caución real), aclaró el portal Infobae. Los jueces del Tribunal Oral Federal 1 José Michilini y Ricardo Basílico fijaron lo que se llama una “caución personal” en donde un fiador se compromete a pagar el monto fijado si el imputado se escapa.

De esa manera aparecieron tres amigos de López para poner una casa y vehículos a disposición de la justicia. No obstante, esos bienes no quedan embargados y sólo se ejecutan si el condenado se evade, explicaron a fuentes del caso al mencionado sitio de noticias. La presentación se hizo en las últimas horas y los jueces verificaron este viernes la solvencia de los fiadores y que sus bienes puestos a disposición no estuvieran embargados.

El juez Adrián Grümberg, que también integra el TOF 1, ya se había pronunciado por otorgarle la caución bajo palabra, teniendo en cuenta que sigue bajo el programa de protección de Testigos y por lo tanto vigilado. De la confirmación de los avales sobre las propiedades que se pusieron como caución los amigos de López, dependía de cuándo se concretaría la salida de López del encierro. Con la decisión tomada esta noche por el tribunal, se dispuso la “inmediata libertad” del ex secretario de Obras Públicas.