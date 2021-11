Dante Spinetta: un repaso por la carrera solista y a celebrar el reencuentro

“La formación es superfunkera, armada con unos músicos que para mí son la élite. Se conformó un grupo donde todos tiramos para el mismo lado, y el show está saliendo increíble. Hacemos un repaso por toda mi carrera solista, pero también se trata de celebrar el reencuentro con el público después de estar tanto tiempo encerrados y de volver a encontrarnos con la gente cara a cara”.

Dante Spinetta se refirió al show que lo tendrá como protagonista hoy, desde las 20, en El Hangar Aeroclub (Isla Soledad 2.800, Yerba Buena). También desfilarán los dj’s Nacho Stesina, Sensual Panter, Carlitos Way y Justina Garay. Spinetta habló largo y tendido en entrevista con La Gaceta Play, de la cual extraemos algunos conceptos.

Desde 2020 fue difícil “la cuestión de no poder salir a tocar, lo que uno hace desde hace tanto tiempo (en mi caso ya son 30 años) no sólo por lo económico sino también por el hecho energético, de que no esté el show en vivo, el intercambio con el público y la adrenalina”. “De golpe no tener eso fue fuerte, sumado a todas las cosas personales”, dijo, y recordó la reciente pérdida de su madre.

“Por todo esto creo que tenemos que avanzar y celebrar que tenemos la música, la fe; y que no nos dejamos vencer por algún destino cruel que nos toca, sino que tomamos esa energía y la convertimos en canciones y en momentos lindos, para los que estamos con nuestros ángeles guardianes que nos cuidan desde arriba”, agregó.

Sobre sus acercamientos musicales con traperos, opinó: “siempre hubo gente que se resiste a las nuevas movidas. Yo lo viví en carne propia cuando salí haciendo rap. Entonces estaban los puristas del rock, que tiraban mala onda y decían que aquella era una movida pasajera. Casi 30 años después lo urbano conquistó todos los rincones del planeta. Hoy es lo que lidera la calle (ni hablo de los rankings) con sus cosas buenas y malas, como siempre. Entre ellos hay quienes no son artistas, y hay un montón de gente que sí está haciendo música por el arte y por lo que siente. Son nuevas formas de expresión; hay que respetar a la juventud y dejar que avancen”.