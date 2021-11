Patricia Bullrich aclaró sus dichos sobre la operación de Cristina Kirchner

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió este viernes a sus dichos sobre la operación de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y aseguró que no se refería a su salud.

"Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles se esconde, no está, eso quiere decir algo. ¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor?", sostuvo Bullrich.

Estas palabras despertaron duras críticas por parte del oficialismo y la exministra de Seguridad salió a responder.

"Me preguntaron por la operación de Cristina Fernández de Kirchner y yo por supuesto que le mandé lo mejor, como para cualquier personas que tiene una operación", afirmó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.

Y agregó: "después me preguntaron, como una cosa totalmente separada de eso, si efectivamente ella no iba a estar del domingo de las elecciones. Y yo contesté algo que me parece que es razonable, que es ‘siempre en los momentos difíciles Cristina se borró'".

Bullrich aclaró que no lo dijo por la operación de la expresidenta, sino como un concepto político. "Es un análisis político, nada que ver con la salud", indicó.

"No estuvo en -la tragedia de Once-, no estuvo en Cromañón, en distintos lugares no estuvo. Pero lo dije en ese sentido, separado de su cuestión personal. Si no está, es porque en los momentos difíciles nunca ha estado", finalizó.