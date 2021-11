Caso Tacacho: “Mauricio era mayor de edad y nadie lo declaró insano”

Pasó un año desde que Mauricio Parada Parejas mató a su ex profesora Paola Tacacho en Barrio Norte de esta ciudad y, luego, se quitó la vida. Para Ronald Parada Parejas, hermano mayor del femicida, es tiempo de empezar a abandonar el silencio que guardó desde el crimen. “Mauricio era mayor de edad y nadie lo declaró insano”, opinó en este primer contacto periodístico. Su voz y sus palabras protagonizan “Habla el hermano Ronald”, segundo episodio de la serie de podcasts “¿La escucharán ahora?” que presenta hoy LA GACETA.

“Mauricio era un sujeto de derechos: yo nunca fui su apoderado. Sólo era su hermano y traté de ayudarlo todo lo que pude. No tengo responsabilidad en lo que sucedió”, afirma el pariente del femicida. El diálogo completo es desarrollado a continuación.

-La familia Tacacho manifiesta que sus relaciones políticas influyeron en la impunidad de su hermano.

-No, nada que ver, para nada. Mis vinculaciones políticas en la mayoría de los casos son amistades y, por otro lado, están ligadas a mi trabajo como asesor y a mi profesión.

-¿Cuál es su profesión?

-Soy contador, tengo dos maestrías y trabajo como asesor financiero. También inicié los créditos para doctorarme.

-¿Cómo lo afectó esta tragedia?

-Lo primero (que me generó) es mucha tristeza. Una tristeza profunda. No sé si tengo una afectación profesional. Más que nada lo siento en el alma: es muy duro. No justifico nada. Nos toca vivir una situación que Dios quiera que nadie más la padezca. Lo lamento por todos. Esto no se cierra nunca, por eso ruego que se pueda sobrellevar. Existen vacíos en la regulación de la salud mental... hay mucha otra gente que vive este tipo de cosas, aunque quizá no con nuestro nivel de exposición, pero también con impedimentos que no ayudan a llevar estos casos. Habría que pensar en ese lado del asunto, sin dejar de lado a la víctima y a su familia, porque también hay una vida en juego, hay hijos, hay nietos… hay muchas cosas. En este caso está mi familia, pero podría ser cualquier otra. Lamentablemente hay muchas historias como la nuestra y en el tiempo necesitan una solución. No digo que esto sea lo más importante, sino algo para tener en cuenta.

-¿Cuál era el impedimento para que su hermano fuera internado en una institución psiquiátrica?

-Él estaba tratando su problema de salud mental, pero nadie pidió la internación. Esto se sugiere al comienzo por parte de nuestro psiquiatra: tampoco lo prescribió, de lo contrario, yo lo interno en el acto. Al contrario, el psiquiatra de él se puso a disposición de la Justicia para internar, pero no dijo que tenía que ser internado. Eso está en la causa. El psiquiatra ofrece la internación. Nadie impidió nada.

-Ustedes, entonces, le proveían atención médica...

-No es de parte nuestra. Nosotros por supuesto que estábamos enterados y que el psiquiatra se gestionó por medio de la familia. Pero Mauricio era mayor de edad y nadie lo declaró insano. Él tenía una patología que el psiquiatra determinó, pero vivía solo y disponía de ingresos propios. Yo soy una persona muy respetuosa de los tiempos de los demás. Para mí el silencio que guardamos durante un año fue un sacrificio: no lo hicimos por recomendación jurídica. Somos una familia de bien, consciente de que lo que pasó fue horrible. Lo que queremos es que las heridas sanen. Mi intención es que de esto en el fondo salga algo positivo. De los hechos para adelante, claro, porque de los hechos para atrás ya no se puede hacer nada. ¿Con qué objeto podría yo haber generado… (protección judicial para mi hermano)? Yo no intervine nunca.

-Hay una intervención suya como fiador cuando Mauricio Parada Parejas es detenido.

-Soy el hermano. Necesitaban que alguien ponga plata y yo ofrecí mi auto. ¿Está mal eso?

-Paola Tacacho fue a hablar con usted y con su madre. ¿Cuál es su versión de esas reuniones?

-A mí me fue a ver con otra persona hace mucho tiempo. Yo le di mi número de teléfono, pero le dije que no tenía idea de lo que me contaba. Ella me expuso que recibía e-mails y amenazas, y que ella entendía que era Mauricio. Hasta donde yo sabía, Mauricio no disponía de teléfono ni de medios (para hacerlo). Nosotros no estábamos enterados de todas las causas que tenía en contra... quizá sólo de algunas notificaciones.

-¿Quién pagaba la defensa de Mauricio?

-No, no, la pagaba él, con sus ingresos.

-¿De qué trabajaba?

-Tenía ingresos por alquileres. Tampoco tenía gastos. Él vivía al frente de mi mamá y retiraba la comida de ahí. Era muy austero. Insisto: yo no puedo ser responsable de lo que pasó. Él era mayor de edad como yo lo soy. Él tomaba sus propias decisiones y no lo podíamos encerrar porque sí. ¿Cuál es la fundamentación de mi responsabilidad? ¿Que tengo amigos? ¿Que soy poderoso? Eso no es responsabilidad. Tendría que haber una argumentación real. Para que los hechos existan deben estar probados. Lo único que tengo es el hecho de haber nacido donde nací, trabajar en lo que trabajé y ser hijo de quien soy hijo. ¿Eso es responsabilidad? Para mí es una lucha de clases. Yo no puedo haber influido en nada, menos en algo de lo que ni siquiera estaba enterado. Cuando intervine es porque tenía noticias y siempre para bien, para resolver las cosas. Pero no hay responsabilidad por haber ayudado a un hermano con una fianza. Reitero: a nosotros nadie nos dijo que él era peligroso.

Podcast / Episodio II: se despeja la incógnita sobre quién era el legislador vinculado con los Parada Parejas

Cuando Mauricio Parada Parejas, femicida de Paola Tacacho, fue detenido como consecuencia de una de las múltiples denuncias incoadas en su contra, la defensa solicitó la libertad y presentó a Ronald Parada Parejas, el hermano mayor, como fiador con una boleta de sueldo de la Legislatura. Como se sabe, esa institución no publica la nómina de personal y tampoco ninguna de sus autoridades transparentó la situación. Finalmente, a partir de la pista de un instrumento oficial vinculado a las elecciones nacionales de 2019 fue posible despejar la incógnita e identificar quién era el legislador para el que trabajaba Ronald Parada Parejas. Este y otros detalles ligados a la historia de Tacacho forman parte del segundo episodio de “¿La escucharán ahora?”, la serie de podcasts producidos por LA GACETA en coincidencia con el primer año del femicidio. El capítulo “Habla el hermano Ronald” contiene un fragmento de los comentarios que por primera vez el pariente del femicida hizo acerca del caso (ver entrevista completa en las ediciones impresa y digital). El episodio desarrolla un retrato de este contador que pasó por la comisión directiva del Club San Martín; que tiene un cargo no docente en la Universidad Nacional de Tucumán y que solía sentarse a tomar café en las mesas de políticos. En el podcast participan, además del propio Ronald Parada Parejas, Mariela Tacacho y Nilda Zerpa, respectivas madre y prima hermana de la víctima, quienes explican por qué responsabilizan al hermano mayor. También intervienen Carlos Sale, el fiscal que cerró la investigación del femicidio, y el ex legislador que empleó al hermano mayor. La nueva entrega de “¿La escucharán ahora?” está disponible en LAGACETA.com