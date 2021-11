Según Aníbal Fernández, quienes apoyan a Juntos por el Cambio “van a votar a sus verdugos”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, criticó a los votantes de Juntos por el Camibo. “Van a votar a sus verdugos y se van a pegar un tiro en el pie”, dijo, entrevistado por C5N.

El ministro de Seguridad también criticó duramente a Patricia Bullrich, quien este jueves -en el día en que Cristina Kirchner fue operada- dijo que la vicepresidenta “en todos momentos difíciles no está ni estuvo”. Sobre estas declaraciones, lanzó: “Ya a esta altura no sé si genera algún tipo de reacción en una persona de bien. Me parece que eso es algo solamente de alguien que exuda asco por el resto de las personas”.

Según Fernández, “en la extrema derecha se miente descaradamente y se dice cualquier cosa como si fueran verdades rebeladas”. Así, opinó que Juntos por el Cambio no busca el bien común, sino “beneficiarse ellos, sus familias y sus amigos”. Y en relación a esto, señaló: “No nos vamos a asustar a esta altura del partido”.

Fernández se refirió luego a Javier Milei, a quien chicaneó diciendo que no sabía cómo se pronuncia su apellido. Según dijo, “nunca dudó” de que el liberal se alearía con Juntos por el Cambio en el Congreso.