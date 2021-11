Germán Alfaro se reunió con mujeres de distintos puntos de la Capital

El intendente capitalino y candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro, mantuvo hoy una reunión con más de 400 mujeres de distintas zonas de la Capital.

El avance de la inseguridad, la situación económica y el desempleo fueron algunos temas que plantearon las concurrentes. También el empoderamiento de la mujer y el rol de la mujer en la sociedad en época de crisis.

"Lo más importante es el afecto con el que te reciben. Estamos en un momento difícil, y tenemos que salir adelante. El pilar de una familia es la mujer, la que saca la familia adelante. La familia es quien va reconstruir el tejido social", afirmó Alfaro.

Y añadió: "no puede ser que nos desconozcamos entre nosotros, ha desaparecido el diálogo. Debemos recuperar la vecinalidad, el diálogo familiar, la solidaridad. Estamos atravesando un momento que nadie se hubiera imaginado, nosotros estamos en un momento bisagra, nos merecemos vivir mejor".

El intendente aseguró además que no se puede "naturalizar delitos, fugas, homicidios; eso no debe ser así".

"El 14 va ser un antes y un después. A mí me preocupa el 15 porque van a perder, estos cachafaces son capaces de hacer cualquier cosa. No van a soltar si están hace 25 años en el poder. Los jóvenes no deben irse los que deben irse son ellos", finalizó.

También participó en la reunión el presidente de Nueva Fuerza (NF), Claudio Viña, quien destacó el rol central de la mujer en la sociedad.

"La mujer tiene un rol importante en la sociedad. Formadoras de opinión y críticas tienen una visión muy importante. Hay que involucrarse, porque el 14 de noviembre puede cambiar la historia. Un Tucumán empobrecido, con inseguridad, pobreza, desempleo, sin obras, eso queremos cambiar. Tenemos que fijar un objetivo que el camino ya está hecho, ahora tenemos que ver cómo caminar juntos", señaló Viña.