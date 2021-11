Mountain bike: tienen sangre de campeones

Sin dudas que podrían entrar en el libro de los Récords Guinness. ¿Cuántas veces en un mismo día y en un mismo deporte se consagraron campeones un abuelo y dos de sus nietos? Hugo Marcantonio (73 años), Simón Domián Marcantonio (9 años) y Matilda Domián Marcantonio (6 años) levantaron los trofeos del Campeonato Tucumano de la especialidad cross rural de mountain bike.

“Siento un orgullo muy grande, no sólo por el hecho de que los tres seamos campeones, sino porque me hace muy feliz de que mis nietos practiquen deportes. Es una sensación muy profunda, porque desde que eran muy chiquitos con mi hija Luciana y con mi yerno Christian les inculcamos que realicen actividades física y les transmitimos la pasión por el mountain bike”, expresó Hugo, emocionado y orgulloso de que sus nietos sigan sus pasos.

Sin límites de edad

El “Eternauta” ganó el título en la categoría Master “E”, Simón en Infantiles “A” y Matilda en Moscas. “Llevo cerca de 30 años practicando mountain bike y sin dudas de que este logro es uno de los que más me emocionó. Es muy difícil que se pueda dar esto en otros deportes. El mountain bike permite que lo puedan practicar un niño de 2 años, hasta un abuelo de 73 años como yo, jaja. Me llena de placer que mis nietos disfruten de esta disciplina, aunque también practican otros deportes”, reveló.

“Simón es un gran deportista. Juega muy bien al fútbol y al rugby. Es arquero y tacklea muy bien. No le da temor tirarse. Matilda también practica hockey y lo hace muy bien. Cuando uno es chico tiene las energías suficiente para practicar varias disciplinas, por lo que todavía es muy difícil saber porque deportes se inclinarán. Yo jugué al básquet en Huracán BB desde los 5 y hasta los 13 años, luego practiqué rugby en Cardenales hasta los 28 años. También hice tenis, squash, motociclismo, maratón y triatlón. En squash fui uno de los pioneros con ‘Vichi’ Vallejo. Me encantaría jugar al tenis o practicar cualquier otro deporte, pero no lo puedo hacer porque sufrí muchas lesiones. Ahora, con la bicicleta soy feliz”, agregó.

Motivación

Hugo está acostumbrado a los títulos. Tiene varios a nivel provincial y nacional. “Sin dudas que es una gran motivación, pero mucho más todavía para los chicos que recién están comenzando. Esto los incentivará aún más para continuar practicando deportes”, señaló.

El próximo desafío del experimentado biker será La Gran Vuelta a La Sala, prevista para el domingo. “La carrera es casi el 80% del recorrido del Trasmontaña. Es una de las competencias más importantes de la temporada, porque además es la final del campeonato Tucumano de cross country. Competir en esta prueba hacer un repaso del Rally, aunque esta vez solo, sin compañero y dos semanas antes del gran desafío”, aseguró Marcantonio, que ya tiene la mira puesta en el Trasmontaña, que se disputará el domingo 21 de noviembre.

En La Sala se prevé coronar a 34 campeones

Varios de los mejores corredores del país estarán presente el domingo La Gran Vuelta a La Sala, una de las carreras de mountain bike que más interés despierta entre los corredores, por ser la previa del Trasmontaña.

La competencia, que tiene un recorrido de aproximadamente 35 kilómetros, se pondrá en marcha a las 9 y servirá para consagrar a los campeones de las 34 categorías del torneo Tucumano de la especialidad cross country. “Esta es una carrera que todos los despierta mucha expectativa y esta vez no será la excepción”, reveló Miguel Kachurovsky. Los organizadores solicitaron a los bikers y al público que no dejen basuras en las sendas y que no corten los alambres. “El trazado está sobre tierras privadas. Agradecemos la colaboración de La Estancia de La Sala y de Paz y Posse Lda SA, que nos prestaron los terrenos. Entre todos debemos cuidar el orden y la limpieza, para poder seguir corriendo en este circuito”, agregó el presidente de Mountain Bike Tucumán Club.

El catamarqueño Álvaro Macías y los locales Darío Gasco, Rodrigo Altamirano, Juan Manuel Nardolillo, Felipe Sundblad, Franco Molina y José Hernández serán algunos de los que competirán en la categoría principal. En tanto, entre las damas ya aseguraron su participación las campeonas nacionales Agustina Apaza (Jujuy) y Agustina Quiros (Misiones), que tendrán como principales adversarias a las tucumanas Mariana Casadey y Emilia Filgueira.