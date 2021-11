Motores: Deadpool, a la tucumana

Wade Wilson es el personaje que, tras ser sometido a un experimento científico, adquiere poderes especiales que le convierten en Deadpool. El antihéroe de películas no sólo tiene la capacidad de regenerarse: puede ocurrirle cualquier cosa, incluso perder una extremidad, y aun así se mantiene a salvo. La figura cabe perfecto para lo que sucede todos los años con el automovilismo tucumano y sus pilotos, puertas afuera de la provincia.

Entre crisis económicas, dificultades de todo tipo, incluso una pandemia, el deporte de las cuatro ruedas se regenera y va al ataque con las armas que tiene a mano. Créase o no, en un contexto tan desfavorable, completa temporadas, se involucra en peleas por victorias y títulos y llega, a finales de temporada, ¡con reales chances de sumar campeones a su rica historia!

Por estas horas, hay dos corredores (entre varios tucumanos, ver aparte), que están alimentando esa fuerza, resistencia, agilidad y reflejos del personaje de Marvel para tratar de acercarse a ese deseo de convertirse en campeones. Se trata de Gerónimo Padilla y de Miguel Reginato (h), quienes en San Fernando de Catamarca están listos para participar de la penúltima fecha del Campeonato Argentino de rally.

Para los dos, la misión al estilo Deadpool será compleja. No tendrán que oficiar de francotiradores, espadachines, expertos en artes marciales y explosivos ni contar con inmunidad telepática, como le sucede al antihéroe. Pero sí tendrán que hacer bien las cosas en una carrera que se extenderá hasta el domingo.

Para Padilla (puntero de la clase RC2B con un VW Polo que navega el cordobés Nicolás García y que prepara el equipo Baratec), se abre un nuevo escenario para una lucha mano a mano con su rival directo a la corona, el bonaerense Nicolás Díaz. Entre los dos hay 20 puntos de diferencia en el certamen. El tucumano sabe que las cosas dependen de sí mismo. Si en la pasada carrera de Río Negro (la “Vuelta de la Manzana”) no se sintió del todo cómodo pese al 2° lugar, augura que en Catamarca las cosas irán mejor. Está enfrascado en no tomar muchos riesgos cuando el medio mecánico no lo ayuda para aspirar al triunfo, y en terminar las carreras.

Hay un detalle que no se puede soslayar: de las nueve carreras del calendario, habrá que descartar la sumatoria de puntos de una de ellas, a elección del piloto. Por ahora, la de peor cosecha para Padilla fue la sexta (la de Trancas), con 32; la de Díaz, la segunda (en Cruz del Eje), con 10. Y a esto se suma que, en Catamarca, en Nacional concretará la primera de las dos competencias finales que otorgarán puntaje y medio (la otra será la de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, del 10 al 12 de diciembre).

Lo de Reginato (h) es un poco distinto que lo de Padilla, pero también necesita de los atributos de Deadpool para lograr su meta. Viene de lograr su primer triunfo en el Nacional, en el año de su debut en la clase RC2N y consiguió descontarle puntos al catamarqueño Antonio Prevedello, que fue segundo y es el actual puntero del campeonato: tiene 282 unidades, contra las 266 del tucumanos.

Miguel, además de ir desde atrás en la pelea por el título, enfrenta otra situación: su rival corre de local, por caminos que transitó toda su vida. Pero el tucumano no se amilana y se insufla confianza.

Lejos de las películas, igual los pilotos tucumanos asumen un rol protagónico. Y también lejos de la ficción, ellos sí pueden -entre los avatares que enfrentan- ponerse en la piel de los héroes.

Turismo Nacional

A falta de dos carreras para la Clase 2 del Turismo Nacional, Maximiliano Bestani aun tiene chances, algo reducidas, pero chances al fin. Está 9°, a 52 puntos del líder, Emanuel Abdala. Todavía hay en juego 78 puntos.

Karting Rotax GN

Matías Rodríguez (foto) puntea el torneo Master Max del Rotax Grand National. Quedan dos fechas en el certamen federal. Luego de hacer podio en Trenque Lauquen, le lleva 68 puntos a su escolta, el bonaerense Julián Cancio.

Rotax Bonaerense

El certamen de Buenos Aires de karting Rotax ya terminó y Lorenzo Daz (foto), luchó hasta el final por el tíulo: fue 2° en Junior Max. Su hermano Bautista (izquierda) debutó en Mini Max y le fue muy bien.

Pista en Salta

Sebastián Luque (foto, en su Fiat Uno) lidera el torneo pistero del TP 1.100 que se corre en el “Miguel de Güemes”. Le lleva cinco puntos de ventaja a otro tucumano, Lucas Salvatierra. Faltan dos fechas.