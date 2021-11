Guasones: “ya no es habitual ver tocar a una banda de rock and roll”

Guasones, una de las bandas más convocantes del país, ofrecerá esta noche una velada a puro rock en el Club Floresta (avenida Colon 471), en el marco de una gira nacional. Será el primer show de este tipo que se acercará a la normalidad, después de las restricciones sanitarias, con público de pie y un aforo al 50%.

La banda platense viene de presentarse en Rosario, Córdoba, Montevideo y Mar del Plata, agotando localidades en doble fecha. Es liderada por Facundo Soto (voz y guitarra), y se integra con Maximiliano Tymczyszyn (guitarra), Esteban Monti (bajo) y Damián Celedón (batería). Los cuatro llevan tres décadas de trayectoria y disfrutan de gran popularidad. En los últimos años se sumó el guitarrista Matías Sorokin. Actualmente están terminando de grabar un nuevo disco y ya estrenó en las redes dos de sus temas, “El huracán” y “Ni siquiera”, ambos con un desarrollo visual muy creativo.

Feliz de volver a tocar y a salir de gira con shows como eran antes de la pandemia, Tymczyzyn dijo -en diálogo con LA GACETA- que llegaron a pensar que quizás no volvían nunca más a los escenarios. “Estuvimos un año y ocho meses parados. Pero ahora estamos muy contentos, los shows están siendo muy emocionantes por el reencuentro con la gente”, afirmó.

- El video de “Ni siquiera” tiene un gran trabajo artístico y con su estilo vintage parece aludir al carácter rockanrolero de la banda.

- Sí. Ya somos antiguos, me parece (risas). Ya llevamos casi 30 años tocando juntos y nuestra música va a contramano de lo que pasa actualmente. Una banda de rock and roll de gente tocando instrumentos arriba de un escenario ya no es algo habitual en la movida de hoy.

- Pero la banda sigue vigente y suma fans de todas las edades.

- Es que el rock no va a morir nunca. Es una forma de expresión que va más allá de la música. La Argentina es un país muy rockero. Viste lo que pasa cuando vienen los Rolling Stones y otras bandas legendarias. Es impresionante la cantidad de gente que se vuelve loca por verlos. Nosotros tenemos público muy joven, a pesar de que vamos medio a contramano de la moda. Siempre llegamos tarde a la moda (nuevas risas).

- Hace poco, cuando fue el cumpleaños de Charly García, se vio cómo sigue vigente ese rock “histórico”.

- Lo de Charly es una cosa increíble. Uno hace un repaso de sus canciones y son parte de la vida de todos nosotros. No hay forma de escapar de todo eso. Ojalá algún día pase eso con la música nuestra, pero Charly va más allá de la Argentina. Es un número uno internacional. Para nosotros, él es un rolling stone.

- En Guasones, la canción ocupa un lugar protagónico ¿Cómo componen?

- Somos una “banda de blues encubierta” que hace canciones. En la parte creativa, es Facu el que genera cosas nuevas y el que las canta; también el que a veces traduce en palabras las ideas que aportan otros, con total libertad para destruirlas y hacerlas nuevamente o armarlas a su forma. Lo eximimos de que tenga que decir cosas que no escribe él o que no siente él. Lo que está en los temas, en su mayoría ha salido de sus entrañas.

- Sufrieron mucho durante el parate de la pandemia?

- ¡Fue durísimo! Alguno de los chicos estuvieron muy complicados económicamente, y todavía tienen muchas deudas, pero tuvimos la suerte de poder estar guardados y atravesar ese tiempo. Nos tocó de cerca gente que se enfermó y murió. Es algo muy duro. También fue terrible estar frenados sin tener un horizonte de cuándo volveríamos a ser músicos, como antes. Creo que nunca toqué tanto en mi casa como en estos casi dos años. Horas y horas de tocar y de estudio. Todos decíamos: “¡Devuélvannos nuestra vida, por favor!” Y si nos salía una gira para dar la vuelta al mundo en combi, la hacíamos.