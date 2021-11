Denunció que le habían intentado robar el celular cuando cobraba el subsidio del Gobierno

Una joven acusó a otra por intentar robar su celular, mientras formaba la extensa fila para cobrar el subsidio $ 5.000 que distribuía el Gobierno provincial en el Hipódromo.

“Tengo un bebé de tres meses y cuando estaba haciendo fila le pedí a la chica que cuida las motos que me cargara el equipo. Puso el celular atrás del portón porque ahí estaba el único enchufe en ese sector”, relató Agustina. “Ingreso (a cobrar) a las cajas y luego me dirijo al baño. Ahí, entró el padre o marido de esa chica y me comentó que me habían sacado el teléfono y que habían sido tres mujeres que estaban en una de las tribunas”, añadió.

La joven contó que ubicó con la Policía a una de las personas señaladas por el hombre. “La agente la revisó, pero no tenía nada. Ella se largó a llorar y se quejó porque la estaban acusando de manera injusta”, dijo.

“Después me contactó otra chica (desconocida) y me marcó a una de las integrantes del mismo grupo. Me dijo que ella tenía el celular; estaba con calza blanca y un bolso negro. Llamé a la Policía y la retuvieron a las dos. Cuando la meten al baño, la del bolsito negro tiró el teléfono al tacho de basura”, enfatizó.

La víctima señaló que la demorada le había lanzado un candado, entre otras maniobras de agresión, en medio del incidente.