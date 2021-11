Debate de candidatos: con propuestas, pero también con acusaciones

Ricardo Bussi: sablazos para el PJ y oficio de opositor

Irene Benito

LA GACETA

A Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) le bastó anoche con atenerse a su libreto de experto opositor. El legislador no defraudó a quienes esperaban que encarnara el antiperonismo. Así fue que clavó sus críticas en todo el justicialismo que pudo traer a colación, con el intendente Germán Alfaro (Juntos por el Cambio) a la cabeza y, muy en segundo término, el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos). Es claro dónde están los votos que busca Bussi y que su candidatura supone un dolor de cabeza para quienes aspiran a desbancar al oficialismo tucumano.

La estrategia del sablazo al PJ fue complementada con un apego a las consignas del capitalismo, de la integración al mundo desarrollado y de la inflexibilidad ante el delito. Bussi saltó de un punto al otro con presteza: un rato objetaba al kirchnerismo y otro rato contrarrestaba las recetas del populismo. En distintos tramos de su exposición el candidato a senador hizo alusión al éxodo de jóvenes hacia el extranjero: dijo que había que parecerse a los países que atraían a los hijos.

Los candidatos a senadores en primer término concretaron un debate político caliente

Con la ayuda de algunos apuntes; de artículos periodísticos; de fotos; de boletas coloridas y de un letrero en el que escribió que había 22 millones de distintos subsidios y planes sociales, y el 45% de pobres, Bussi se acomodó en el lugar asignado, y esperó sus oportunidades. Esto se le dio a la altura del segundo debate libre.

Virtuosos para diagnosticar; incorrectos para escuchar

“Yo escuché a Germán Alfaro decir que si nos comprometemos y no cumplimos, somos tramposos. Me comprometo a asumir el cargo de senador nacional si es que soy electo. Le pregunto al señor Alfaro si va a hacer lo mismo”, inquirió. “Yo iré al lugar donde me ponga el pueblo”, respondió el jefe municipal de la capital. “¿Le va a entregar la Intendencia a (Juan) Manzur (gobernador con licencia)?”, replicó Bussi. Después observó sonriente cómo discutían a los gritos Alfaro y Yedlin. Parecía que el hijo del ex gobernador y militar condenado por delitos de lesa humanidad, Antonio Domingo Bussi, se divertía con el caos desatado entre sus contendientes.

Todavía faltaba el minuto para tocar uno de sus temas favoritos. “La seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado. Debemos tirar a la basura los manuales garantistas; la doctrina zaffaroniana y el curro ideológico de los derechos humanos que siempre protegen a los victimarios”, dijo Bussi. ¿Una solución? “Hay que dar mayor poder a la Policía para que pueda salir a reprender el delito como corresponde y no tenga miedo de ser reprendida a posteriori”, propuso. A continuación, sacó la foto de un terreno vacío e informó que ese era el estado de la cárcel anunciada tantas veces por el Gobierno.

Para el cierre eligió una cita de Barack Obama: “nuestro destino no se escribe para nosotros, sino por nosotros”. A caballo de ese pensamiento, Bussi sintetizó: “soy un luchador nato. Siempre he peleado contra la corriente en esta provincia altamente peronista. Nosotros defendemos el sistema republicano, institucionalista, conservador y económicamente liberal”.

Federico Masso: el FDT y JxC son más de lo mismo"

Nahuel Toledo

LA GACETA

A solo nueve días de los comicios generales, el candidato a senador nacional del Frente Amplio por Tucumán, Federico Masso, aprovechó su participación en la última edición de #TucumánDebate para remarcar que la única salida que tiene Argentina es la generación de puestos genuinos de trabajo. Además de hablar sobre la necesidad de crear políticas de promoción para reindustrializar el país y quitarle el IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, el actual legislador convocó al electorado asegurando que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio “son más de lo mismo”. “Ellos –en relación a ambos espacios políticos- ya tuvieron su oportunidad de gobernar y se igualan en la pobreza y la inflación”, remarcó el dirigente.

Sobre las propuestas que esgrimió para generar mayores fuentes de empleo formal, Masso aseguró que en caso de llegar al Congreso Nacional impulsará una ley de Promoción Industrial, la cual permitirá “devolverle la dignidad a los argentinos que hoy no tienen trabajo”. “El trabajo genuino es el único camino para salir adelante y nuestro país tiene que sacar de la precariedad laboral a millones de argentinos que hoy padecen este sistema”, enfatizó.

En relación a esta temática, el legislador provincial también hizo hincapié en la importancia de avanzar en la transformación de más de un millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que necesitan convertirse en trabajadores registrados. “Con sus ingresos de $16.000 no cubren lo mínimo para alimentarse, pero apostando a un trabajador de la economía popular, el trabajador ganará tres veces más y el empleador pagará un 36,5% menos de cargas sociales”, detalló.

Al régimen impositivo nacional, Masso lo calificó de “regresivo y distorsivo” y por ello habló de promover una reforma amplía que considere a la renta financiera como nuevo impuesto. “Aquí se habla de las ganancias de los bancos y parece que el candidato del Frente de Todos (Pablo Yedlin) tiene un acuerdo con los bancos porque no quiere gravarla. Históricamente, los bancos nunca perdieron plata y lo que hacen en la actualidad es jugar con la necesidad de la gente”, expresó el candidato. En materia económica, el referente del FAT también se refirió a la importancia de volver a tener una “economía creíble” como país. “Necesitamos que Argentina, con capacidad de exportación, pueda atesorar dólares y de ahí tener credibilidad en la sociedad. No se puede tener credibilidad cuando de forma cíclica se registraron devaluaciones que pusieron por el piso el poder adquisitivo de los trabajadores”, enfatizó.

Sobre la inseguridad, una de las mayores problemáticas de la provincia, Masso aseguró que “la población está con pánico” y por eso se necesita a los efectivos en las calles. “El 32% de los efectivos están cuidando a los funcionarios, a los políticos y están haciendo adicionales en empresas privadas. Los queremos cuidando a los tucumanos”, exclamó.