Reforzarán los pozos de agua de zonas más densamente pobladas

El verano se avecina con una probable sequía que se acentuará durante enero. Este fenómeno puede implicar picos de demanda de agua y de energía eléctrica y, frente a esa situación y lo que ha sucedido el pasado fin de semana con la parálisis de algunos pozos de agua por falta de electricidad, las empresas prestatarias de servicios públicos privatizados han avanzado en un plan de contingencia. La cuestión ha sido tema de la reunión de gabinete desarrollada ayer en la Casa de Gobierno y que contó con la presencia de Juan Minetti, director del Laboratorio Climatológico Sudamericano.

Según declaró el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, el meteorólogo anunció que en noviembre y diciembre las lluvias serán normales, mientras que en la primera quincena de enero habrá un principio de sequía, y en febrero el mismo fenómeno será más prolongado. El diagnóstico de Minetti es coincidente con la previsión que, hace poco tiempo, ha realizado la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA (Cammesa), el organismo que coordina la operación de los Generadores, Transportistas y Demandantes de energía eléctrica.

A partir de ese diagnóstico, tanto la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) como la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) han formulado sus propuestas no sólo para pasar el verano sin grandes contratiempos, pero también han diseñado un esquema de trabajo coordinado para que los servicios no se interrumpan en la medida en que no se profundice la crisis hídrica o energética. Ambas compañías han presentado al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, un programa en el que se refuerza la provisión de electricidad en aquellos pozos considerados estratégicos por la SAT, de tal manera de que no colapsen. Según el organismo que encabeza Augusto Guraiib, sólo en San Miguel de Tucumán hay una decena de pozos considerados neurálgicos porque abastecen a sectores densamente poblados. De la misma manera, se ha decidido cubrir otros que se encuentran en la periferia y en lugares estratégicos de la provincia para que no les falte energía eléctrica. La idea es que no se llegue al corte del suministro, aunque se admite la posibilidad de que se registren bajas de presión del servicio de agua. La SAT ha realizado un stockeo de bombas, con el fin de reducir el tiempo de respuesta del sistema en caso de presentarse contratiempos si las temperatura se prolongan varios días por encima de los 30°. Se trata de un régimen que la empresa ha adoptado desde hace dos años y que alcanza para cubrir el período considerado crítico del verano y que se extiende hasta marzo.

Tucumán está ingresando en el período de mayor consumo de agua. En un régimen global, se estima que el promedio de uso de agua es de 250 litros por habitante al día, tanto para aseo, como para alimentación y otros servicios mínimos. En la provincia ese promedio mundial es ampliamente superado, según los registros históricos del período estival. Por caso, en Capital alcanza a los 450 litros por habitante al día, mientras que en Yerba Buena, ese promedio puede llegar a ascender a 800 litros.

Por el lado de EDET, la compañía no ha registrado un problema de demanda. En los últimos 10 días la temperatura ha promediado los 30°, pero la demanda eléctrica tucumana alcanzó los 600 megavatios (MW), lejos del récord de 720 MW. El sistema energético comienza a mostrar estrés cuando la temperatura supera los 40° durante varias jornadas consecutivas. En la compañía que dirige Horacio Nadra señalan que hay un factor considerado positivo para no padecer una crisis energética: la amplitud térmica. Si bien desde media mañana y la tarde de cada día las temperaturas son elevadas, entrada la noche el descenso es evidente y, por lo tanto, también el consumo de electricidad. Mientras ese fenómeno se mantenga, es poco probable que la demanda crezca exponencialmente y que haya un consumo más racional de la energía, explicaron desde la empresa distribuidora a LA GACETA.

Al igual que la SAT, EDET ha realizado un stockeo de insumos para atender potenciales interrupción en la distribución energética domiciliaria. “Esto no es un dato menor si tomamos en cuenta que hay problemas para conseguir repuestos de sectores como las prestadoras de servicios”, indicó el vicegobernador en ejercicio del PE a nuestro diario. Jaldo también anticipó que el programa de contingencia abarcará a los sectores turísticos de mayor demanda durante el verano en la provincia para que no falte ni electricidad ni agua potable.