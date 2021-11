Atlético: la concentración será clave

Atlético necesita levantar vuelo para no seguir hundiéndose en la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Y el sábado, cuando reciba al también necesitado Racing, tendrá la oportunidad de comenzar a mejorar.

“Necesitamos sumar los tres puntos contra Racing. Después veremos si se juega bien o mal, pero lo que necesitamos es ganar. No nos queremos ver en los últimos lugares de la tabla. Nos preocupa este momento y está claro que para nosotros no fue bueno el torneo. Tenemos la urgencia de salir de este bache y concluir en estos seis partidos que restan de la mejor manera”, explicó Marcelo Ortiz.

El “Decano” suma cinco triunfos y seis empates en las 19 fechas que se van jugando del certamen. El último triunfo fue el 17 de octubre, cuando derrotó por 4 a 3 a Argentinos Juniors, y uno de los goles los convirtió Ortiz

“Necesitamos jugar con mayor tranquilidad. En los últimos cuatro encuentros estuvimos arriba del marcador, pero no pudimos mantener esa diferencia por distintos motivos. Lo más importante será jugar tranquilos. No podemos acelerarnos si el gol no llega rápido, porque si nos equivocamos, a cada error lo terminamos pagando muy caro”, indicó el marcador central, que hace dos temporadas llegó a Atlético procedente de Rosario Central y debutó de la mano de Ricardo Zielinski. El sábado jugará su cuarto partido en forma consecutiva como central, aunque en el club de 25 de Mayo y Chile también lo hizo como lateral derecho.

“Seguro que contra Racing será un partido bien complicado. Lo más importante será estar concentrado desde que comience hasta el final. No podremos relajarnos nunca”, agregó Ortiz, consciente de que deben corregir muchos detalles y que los trabajos de la mano del nuevo técnico Pablo Guiñazú serán claves para encontrar un equilibrio.

Atlético, que sumó dos puntos de los últimos nueve que disputó, no está lejos de Racing en la tabla general, que es el último equipo que en estos momentos estaría logrando la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. El “Decano” suma 39 unidades, y la “Academia” 44.

“De esta situación se sale solamente con mucho esfuerzo. Guiñazú nos pide intensidad y que ganemos los duelos individuales. Si logramos eso, tendremos chances de ganar los partidos. En algunos tramos de los partidos estamos jugando bien, pero lo fundamental es tener mayor concentración. Los encuentros son de 95 minutos y los rivales no nos llegan mucho, pero las pocas veces que lo hacen nos terminan convirtiendo. Contra Estudiantes y Patronato nos faltó suerte. Por eso insisto en que hay que trabajar mucho en el tema de la concentración”, expresó el correntino, de 27 años.

Durante los ensayos de ayer, el plantel “albiceleste” realizó su segunda práctica de la semana en el complejo de Ojo de Agua y recién en la sesión de hoy, a las 9, el entrenador comenzará a darle forma al equipo titular que pondrá el sábado desde las 20.15.

“Racing viene mal, pero cuenta con un plantel de mucha jerarquía. Además es un equipo grande, que sabe aprovechar los detalles. Va a ser un partido en el que los dos equipos buscaremos la victoria, porque es el único resultado que sirve a esta altura. Nosotros jugamos de local y con el apoyo de nuestra gente intentaremos volver a ganar”, dijo Ortiz.

“La derrota frente a Platense nos pegó muy duro, pero lo cierto es que a partir del martes ya cambiamos el chip. Dentro de lo negativo de la derrota, hicimos cosas buenas y hay que agarrarse de eso. Hay que pensar en positivo para tratar de sacar lo mejor del equipo”, concluyó Ortiz.

Mussis sería titular

El volante central Cristian Erbes no podrá ser de la partida frente a Racing por haber llegado al límite de las tarjetas amarilla. Franco Mussis aparece como el candidato a jugar desde el comienzo el sábado.

El árbitro

Pablo Echavarría será el árbitro del duelo entre el “Decano” y la “Academia”. En tanto, el equipo de la Reserva, que viene de ganarle 1 a 0 a Platense, jugará mañana desde las 9 en el complejo de Ojo de Agua frente a Racing.