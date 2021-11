Una nueva pandilla de inmortales

Creados en la historieta hace casi 50 años, pero desconocidos hasta ahora para los seguidores del universo cinematográfico de Marvel, llegan hoy en formato cine a las salas tucumanas los “Eternals”, dispuestos a deslumbrar al público con sus habilidades. Son superhéroes nacidos en épocas ancestrales que han venido protegiendo secretamente a la Tierra desde hace 7.000 años.

Ikaris (Richard Madden) es el líder moral y superpoderoso del grupo, con capacidad de vuelo y emisión de rayos ópticos; Sersi (Gemma Chan) alterna su trabajo como curadora en el Museo de Historia Natural de Londres con el don de transmutar la materia; Sprite (Lia McHugh) es de apariencia aniñada y es dueña de un ilusionismo asombroso; Kingo (Kumail Nanjiani) es una estrella de Bollywood que emite proyectiles energéticos con sus manos; Thena (Angelina Jolie) es una guerrera capaz de energizar armas, que inspiró a la Atenea griega; Gilgamesh (Ma Dong-Seok) es capaz de proyectar un exoesqueleto indestructible; el díscolo Druig (Barry Keoghan) posee talentos psíquicos; Phastos (Brian Tyree Henry) es un experto tecnológico y también el primer superhéroe gay de Marvel; Ajak (Salma Hayek) es una guía matriarcal con poderes curativosa, y la superveloz Makkari (Lauren Ridloff) es la primera superheroína sorda (en la vida real, esta actriz es sorda y se hizo conocida como Connie en la popular serie “The walking dead”).

El perfil inclusivo es el sello predominante del filme, que tiene como directora a la china-estadounidense Chloé Zhao, ganadora del Oscar por “Nomadland” y autora de películas casi documentales, muy diferentes a las “pochocleras” de superhéroes. No es casual que los personajes de “Eternals” tengan múltiples nacionalidades, edades, etnias e identidades sexuales, a tono con la idea de representar a todos (o a la mayoría).

Origen mítico

La historia cuenta que los miembros del grupo pertenecen a una raza de seres inmortales creada hace 70 siglos por los Celestiales (otra raza superior) para proteger a los humanos de los monstruosos Desviantes, seres malignos surgidos de los acontecimientos decisivos de “Avengers: Endgame” (estrenada en 2019).

Para el mundo de la historieta, los “Eternals” nacieron en julio de 1976, de la imaginación de Jack Kirby, considerado por muchos el rey del cómic, cocreador de personajes como el Capitán América, los Cuatro Fantásticos, Thor, Hulk y los X-Men. Si bien Kirby es mucho menos reconocible por el público en general que su más célebre colaborador, Stan Lee, este debut de “sus hijos más queridos” en el universo Marvel puede ser su revancha póstuma: falleció en 1994 sin haber conocido la enorme trascendencia que tendría su obra décadas más tarde como las criaturas más personales del artista, porque en ellos unió su fascinación por la mitología y la ciencia ficción.

Comparado con otros productos del género, éste es revolucionario. No solamente por el beso que se dan Phastos y su pareja Ben, con quien el superhéroe tiene un hijo. También porque el estilo cinematográfico independiente de Zhao se sale de la receta habitual y abunda en cámara fija, planos largos y anchos, y paisajes inmersivos. La realizadora china dice haberse inspirado en Christopher Nolan y en Terrence Malick para el tratamiento estético.

“Me gusta decir que tengo una manera National Geographic de captar la realidad -le dijo la directora a The Playlist-. Me refiero a que no dejo que la cámara sea el héroe. No estamos impresionando a nadie ni contando una historia con el corte o movimiento de cámara más impresionante. La cámara generalmente observa y vaga de la misma manera que en ‘Nomadland’”.

Un atractivo adicional para los fanáticos de la saga “Juego de tronos” es la presencia de los actores que dieron vida a los hermanos Jon Snow y Rob Stark en la multipremiada serie: Kit Harington y Madden. Por ahora, Harington no es parte del equipo de héroes, pero tiene el rol de Dane Whitman, que -según los cómics- se convertirá luego en Black Knight. Seguramente en la secuela, que ya está en proyecto.

Sobre el filme, en su paso por Italia, dijo Harington: “Nadie ha experimentado de cerca a ninguno de estos personajes. Antes, en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) podías ver un personaje primero y luego ver que se junta con otros, pero aquí van a conocer a todos los personajes al mismo tiempo, y tendrán que procesarlo todo. Creo que es algo que disfrutarán”.

Diferente a los demás

En tanto, las primeras impresiones de los críticos, habituados a la acción sin respiro de otras películas de superhéroes, apuntan a que se trata de una narración diferente a las ya conocidas y reconocen que esto significa una renovación artística del género.

Por su parte, Angelina Jolie expresó su esperanza de que la diversidad de “Eternals” ayude a normalizar lo que debió existir desde un inicio. “Espero que la gente vea estas películas en los próximos años y que ni siquiera pensemos en que son diversas, sino que se conviertan en lo normal y lo correcto”, afirmó -según la agencia Reuters- en el estreno de la película en la alfombra roja de Hollywood.

Consultada su opinión sobre los cuestionamientos que formuló el cineasta Martin Scorsese contra las franquicias de superhéroes, la directora Chloé Zhao opinó en una entrevista con la agencia Télam que el cine tiene que ser masivo. “No es solo para la gente que lo entiende o para alguien que tenga una educación mayor -remarcó-. Es para todos. Y Marvel ha trabajado con cineastas muy únicos para que trajeran su propia mirada al género. Cada género, como el western por ejemplo, llega a cierto punto que encara su propio período de revisionismo, y es la única manera de crecer y refrescarse. Y creo que estamos al borde de eso. Especialmente ahora, después de que ha ocurrido una pandemia y ha puesto en riesgo la experiencia del cine que todos amamos tanto”.

Uno de los mayores desafíos para Zhoe fue trabajar con personajes que eran desconocidos para los fans. “Cuando Jack Kirby creó a los Eternos en 1976, los ubicó completamente separados de todos estos personajes que ya eran muy populares en la época -señaló-. Creo que quiso dar un paso al costado de la popularidad y de los temas que había abordado antes, y poder ver el pasado y el futuro en una escala más grande”.

“Alerta roja”

La bella Sarah Black (conocida como Alfil) es la ladrona de arte más buscada del mundo, que siempre está un paso adelante de sus perseguidores. Para atraparla, el agente del FBI John Hartley debe aliarse a regañadientes con el estafador Nolan Booth, rival de Alfil en la profesión. El trío protagonizará una aventura que los llevará del glamour de los museos y la diversión de una fiesta a una peligrosa cárcel o a una selva, entre otros escenarios. Este es el argumento de “Alerta roja”, el otro estreno de cine de la semana, con las actuaciones de Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds en los papeles centrales, dirigidos por Rawson Marshall Thurber en esta comedia de acción.