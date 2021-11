Irá preso el hombre que le robó un Iphone a dos adolescentes, en el sur de la capital

Un joven de 25 años pasará cuatro meses detenido, tras protagonizar un violento robo de un celular, a dos adolescentes.

La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, que conduce Ernesto Salas López, realizó la audiencia de formalización de cargos contra el sujeto de 25 años, quien actuó acompañado de un cómplice.

“Son dos víctimas menores de edad. El imputado se aprovechó de la vulnerabilidad natural que tienen dos mujeres frente a la fuerza física de un hombre. No le alcanzó con abordarlas y tomarlas por la espalda. Usó una violencia desmedida con el único afán de sustraer un teléfono celular”, afirmó la Auxiliar de Fiscal. Finalmente, el juez actuante validó el plazo de la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

El robo

El lunes 1 de noviembre de 2021, a las 22.50 horas aproximadamente, mientras una menor de 15 años caminaba junto a su amiga de 16 años por calle Miguel Lillo casi esquina avenida Roca de esta ciudad, el imputado (de 25 años) se acercó a ellas desde atrás mientras otro sujeto (aún no identificado) lo esperaba sobre avenida Roca en una motocicleta tipo CG de color rojo. En esos momentos, el hombre tomó por la espalda a la menor de 16 años y le exigió que le entregara su teléfono celular, pero como ella no lo tenía a mano, comenzó a revisar a la otra adolescente hasta que le sustrajo el teléfono marca Iphone (modelo 6S plus de color gris) que ella portaba en la cintura, forcejeó con él, le dio una patada y la hizo caer de rodillas al suelo. El hombre corrió, con el teléfono robado. Se subió a la motocicleta y se dieron ambos a la fuga.

La detención

Las víctimas trataron de seguir a sus victimarios. Un hombre, que pasaba por ahí se dio cuenta de lo que pasaba y comenzó también a perseguirlos hasta que al llegar a calle Rondeau y O´Higgigins, el imputado fue reducido con la ayuda de vecinos del lugar y transeúntes que lo retuvieron hasta que se hizo presente personal policial de la Comisaría III. Mientras que su compañero logró darse a la fuga con el teléfono celular sustraído.