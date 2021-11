Alfaro y Sánchez cuestionaron al Gobierno por no pagar en tiempo y forma el fondo tabacalero

Los candidatos a senador y a diputado nacional de la lista 502 de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro y Roberto Sánchez, participaron de una reunión con vecinos y productores tabacaleros de Alberdi.

Allí estuvieron acompañados por el dirigente Manuel Robador y dialogaron con gente de esa localidad. "Del Fondo del Tabaco, le tienen que llegar los recursos en tiempo y forma a los productores. Desde la Nación a Provincia llega en tiempo y forma los fondos, ahora, ¿qué hace la provincia que no los entrega o el Estado los desvía con otra finalidad para beneficio propio, en vez de devolverle a ustedes?", cuestionaron.

"No puede ser que los productores estén alquilando vehículos para llevar su producción hacia la capital tucumana o al lugar de destino. Así no vamos a salir adelante. Los únicos que generan riqueza son los de la actividad privada, ustedes como productores. Por eso es importante dialogar con los productores del NOA para trabajar en conjunto. Pero el Estado malgasta sus recursos en vez de evolucionar, ya tocamos fondo, peor no podemos estar, por eso no crece Tucumán. Tenemos que cambiar", dijo Alfaro.

Luego, el intendente capitalino expresó: "El peronismo de Casa de Gobierno dice que estamos construyendo, ¿dónde está el crecimiento? tan sólo crece cada vez más la pobreza. Y si yo soy peronista republicano y conformo con otros partidos Juntos por el Cambio, somos la opción diferente para salir adelante. Votar a los otros, es desperdiciar el voto. Nosotros nacimos para luchar. Hagamos valer nuestro voto, el voto es del pueblo, de los trabajadores. En los próximos días van a salir difamaciones, millonarias campañas pagadas de despretigio en mi contra, de mi gestión en el Municipio. Le digo a la gente que yo no me voy a quebrar, ni doblegar, no les tengo miedo. Porque de una vez por todas los que se tienen que ir son Manzur y Jaldo".

Sánchez, a su turno, expresó: "Sabemos la situación de los productores agropecuario, tabacaleros y cañeros. Ustedes generan muchísimo trabajo. Desde el lugar que nos toca vamos a apoyar y trabajar de manera conjunta. El Estado debe brindarles las condiciones necesarias para que la producción crezca y a su vez brinde fuentes de trabajo y no mirar para el otro lado o desviar los fondos. De la pobreza se sale con educación, con producción, con trabajo. Salimos todos juntos".