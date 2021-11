Rugby: “Naranjitas”, la historia continúa

Con la experiencia de haber transitado todas las etapas de la vida rugbística, muchos ex jugadores aseguran que la más linda de todas es la de juveniles. Ese punto medio entre el aprendizaje de las infantiles y las presiones de las divisiones mayores se disfruta casi como si fuera el colegio secundario, donde se forjan muchas amistades y se cosechan anécdotas para toda la vida. Con esos ojos de nostalgia miran algunos ex “naranjas” y “naranjitas” lo que hoy viven sus hijos en el seleccionado tucumano M18. El plantel juvenil que se prepara para debutar este domingo en el Campeonato Argentino de la categoría cuenta con más de 10 casos de esta particular forma de herencia.

Son: Ezequiel López Staneff (hijo de Carlos “Chiqui” López), Pablo Laitán (hijo Pablo Laitán), Nicolás Gauna (hijo de Pedro “Zorro” Gauna), Federico González Loberza (hijo de Federico “Gelatina” González), Felipe Majul (hijo de Pablo Majul), Benjamín Garrido (hijo de Rafael Garrido), Luciano Valdez (hijo de Esteban Valdez), Tomás Medina (hijo de Rolando “Rudy” Medina), Sebastián Ferro (hijo de Lucas Ferro), Lautaro Fanlo (hijo de Gustavo Fanlo) y Mateo Pfister (hijo de Martín Pfister). Si bien este último será baja para el torneo a causa de una lesión en la clavícula, forma parte del equipo.

“Casi nunca me pasó ver a tantos, es lindo mostrarlo”, confiesa Carlos “Búho” Elías, avalado por una larga trayectoria como manager de los diferentes seleccionados tucumanos.

“Estos chicos vienen trabajando desde hace años para estar hoy acá. Es la clase que no tuvo cena de egresados ni viaje a Bariloche por estar encerrados. Gracias a Dios tienen la posibilidad de jugar, porque esta es la etapa más linda del rugby”, opina “Chiqui” López.

“Ojalá disfruten. Es lo que siempre le digo a mi hijo: que disfrute. Esta semana tiene que ser inolvidable para ellos. Los chicos buscaron esto durante mucho tiempo, así que es un premio al esfuerzo”, aprecia González.

A Fanlo, al igual que a Pfister, le toca ocupar un doble lugar: el de padre y el de entrenador. “Son sensaciones encontradas. Entrenar a mi hijo es una satisfacción, pero también un gran compromiso, porque uno también piensa qué pensarán los demás jugadores. Por suerte el grupo está muy bien, hemos tratado de que todos se unan. Además, quizás ellos no lo vean ahora, pero el rugby te abre puertas que son para siempre”, opina el ex pilar.

Algo similar siente otro ex primera línea, como Rafa Garrido: “es muy lindo ver cómo tu hijo vive y siente lo ya tuviste la oportunidad de vivir y sentir en tu momento por esta camiseta. Solo espero que comparta con sus compañeros, que viva su momento y que aprenda todos los días. Estar acá ya es un motivo para ser feliz”.

“Esto nos hace recordar muchas anécdotas que podemos compartir con ellos de cuando jugábamos el Argentino, y eso nos acerca más a nuestros hijos. Somos sus hinchas número 1, los seguimos a todos lados y es un placer hacerlo”, cuenta Pablo Laitán.

“Los que somos rugbistas, lo somos toda la vida. La mística la llevamos en el corazón siempre. Haberlos llevado de la mano a su primer entrenamiento y hoy verlos a punto de jugar un Argentino es una gran alegría como padres. Hoy se reviven muchas emociones que uno tenía cuando salía a la cancha”, agrega Pablo Majul.

“Los chicos están viviendo el momento más lindo de su vida rugbística”, no duda en asegurar el “Zorro” Gauna. “Encima vivir en una provincia tan marcada por el rugby como esta lo hace mejor. Recuerdo haber estado con Gustavo en un seleccionado juvenil y te aseguro que de esos momentos no te olvidás más”, concluye.

Al head coach Martin Pfister le parece importante ese herencia de pasión por la naranja de padres a hijos. “Yo soy un amante del espíritu del rugby tucumano, eso es algo que no se tiene que perder nunca. Hoy con tanto instagram y con tanto rugby profesional, es importante conservar esa pasión que te genera el rugby amateur. Ojalá que algún día se puedan recuperar los Argentinos que para los chicos siempre sea un sueño vestir esta camiseta”.

Agenda

La delegación naranjitas viajará el viernes por la noche hacia Santa Fe. El sábado harán un trabajo liviano antes del debut del domingo al mediodía vs Cuyo.

Presentaciones

Esta noche a las 20 habrá en la sede de la URT una conferencia de presentación del seleccionado tucumano M18 y también de la final del Anual de mayores.