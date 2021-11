Liga Tucumana: CEF 18, campeón del Apertura en categoría 2006

CEF 18 se quedó con la categoría 2006 del Torneo Apertura liguista. Los dirigido por el profesor Andrés Martín superaron a La Florida por 1 a 0 con gol de Ricardo Tomás Solbes. El plantel: José Suárez, Facundo Aguero, Claudio Vizgarra, Lucas Szabo, Emmanuel Roldán, Esteban Payrola, Mauro Carrizo, Ricardo Tomás Solbes, Javier Arze, Benjamín Romero Cambell, Tomás Reynoso, Pablo Castillo, Joaquín Lucena, Agustín Berengel, Lautaro María, Gerónimo Soria Méndez, Franco Álvarez e Ismael Silcan.

Liga Argentina de Básquet: Estudiantes, el domingo

Estudiantes jugará el domingo a las 19.30 con Salta Basket en cancha de Asociación Mitre por la tercera fecha del grupo A de la Conferencia Norte. El técnico Gabriel Albornoz espera poder contar con Conrado Echevarría, cuya contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda le impidió estar en los últimos dos juegos de los interzonales A-B.

Todo listo para la Gran Vuelta a La Sala de mountain bike

El domingo se correrá una de las competencias de mountain bike más esperada de la temporada. La Gran Vuelta a La Sala, que es la previa del Rally Trasmontaña, contará con la presencia de los mejores bikers de la región. Además, la competencia corresponde a la tercera fehca del campeonato Tucumano de la especialidad cross country, donde Juan Manuel Nardolillo es el líder de la categoría principal, con apenas cinco puntos de ventaja sobre Franco “Chimpa” Molina.

“Peque” sufrió, pero al final festejó en París

Luego de 2 horas y 58 minutos de juego, Diego Schwartzman derrotó al australiano John Millman 7-6, 5-7 y 6-2 en su debut en el Masters 1000 de París. En segunda ronda del certamen francés, “Peque” se medirá con el vencedor de la serie que animarán Frances Tiafoe y Marcos Giron. Schwartzman sufrió un ataque de furia al destrozar su raqueta en una descarga impulsiva, que le provocó que se le clavaran varias astillas en la mano izquierda.

Márquez se accidentó y no correrá el MotoGP en Portugal

Marc Márquez, ex campeón mundial de MotoGP y ganador del Gran Premio de Emilia Romagna, en Italia, sufrió una conmoción cerebral leve tras un accidente mientras se entrenaba. El piloto español no correrá el domingo en Algarve, Portugal, en la penúltima cita de la temporada. “Sufrí una caída que me provocó una leve contusión en la cabeza. Tras unos días de reposo y ver que seguía con malestar, he realizado una revisión médica y por precaución no competirá el domingo”, contó el piloto.