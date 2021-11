Rosario: el trigo subió U$S 5, y cerró en U$S 235 la tonelada

La jornada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) finalizó con subas en la soja y en el trigo.

Las ofertas por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y las fijaciones mejoraron U$S 3, y finalizaron la jornada en U$S 353 la tonelada -o $ 35.200, en pesos-.

Respecto del trigo, para la entrega disponible y para todo noviembre, el precio pactado fue de U$S 235 la tonelada, lo que significó una suba de U$S 5 y de U$S 3 respectivamente; mientras que diciembre alcanzó los U$S 240.

Respecto a las posiciones del año próximo, la entrega en enero se ubicó en los U$S 252; y para febrero, marzo y abril del año que viene, en U$S 255.

Por la entrega inmediata del maíz se ofrecieron U$S 192 la tonelada, mismo valor que el ofrecido ayer.

Para entrega en diciembre las ofertas también se ubicaron en U$S 192; y para enero y febrero del año que viene, en U$S 196.

Por maíz de cosecha 2021/22, las ofertas con entrega en marzo del año que viene fueron de U$S 195; y abril y mayo, U$S 193. Por maíz de cosecha tardía se ofrecieron U$S 185 para la entrega en junio, y U$S 177 para diciembre.

El girasol cerró a U$S 420 la tonelada.