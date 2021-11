En el mundo, 160 millones de niños son sometidos a trabajo infantil

Autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que unos 160 millones de niños son sometidos en el mundo a trabajo infantil. Añadieron que, de acuerdo a los últimos datos relevados, la enorme mayoría, unos 112 millones, realiza tareas en la agricultura, en la ganadería, en la silvicultura, en la pesca y en la acuicultura.

De hecho, destacaron que acabar con las labores de los niños en el campo resulta fundamental para erradicar la lacra del trabajo infantil antes de 2025.

Mediante una publicación en su sitio web, las autoridades de la ONU admitieron que muchas familias no tienen otra opción, por lo que proponen ayudarlas para escapar al círculo y la trampa de la pobreza.

"Terminar con la lacra del trabajo infantil para el año 2025 requerirá acciones eficaces y un fuerte liderazgo", dijo el director general de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, QU Dongyu.

Durante el discurso inaugural del Foro de Soluciones Globales sobre el Trabajo Infantil que se celebra de forma virtual entre hoy y mañana, el funcionario destacó que los 160 millones de niños que sufren este flagelo representa una proporción de uno de cada 10 menores.

Por definición, se considera trabajo infantil al que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental. Se trata de una grave violación de los derechos humanos, pero muchas familias vulnerables no cuentan con ninguna otra opción.

Aunque no toda ocupación laboral que realizan los niños se considera trabajo infantil, gran parte de él no es apropiado para su edad y puede ser peligroso o interferir en su educación. Ejemplo de ellos son los niños que trabajan en campos donde se han empleado plaguicidas o los que transportan cargas pesadas que atentan contra el desarrollo de su cuerpo.

Algunos de los factores clave que contribuyen al trabajo infantil en las zonas rurales son los bajos ingresos de las familias, las escasas alternativas de subsistencia y el limitado acceso a la educación, entre otros.

La eliminación del trabajo infantil para 2025 es el propósito de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Henrietta Fore, esbozó algunas soluciones, que pasan por proporcionar apoyo a los ingresos de las familias vulnerables, mejorar la atención sanitaria y la educación, y ampliar la protección social y de la infancia.

"Si queremos marcar la diferencia para acabar con el trabajo infantil, debemos centrar los esfuerzos significativos en las zonas rurales y con las familias, donde la agricultura es una importante fuente de sustento", subrayó Fore.

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, dijo que el trabajo infantil no es un hecho inevitable. "No es una vía de escape de la pobreza, en realidad la prolonga; hace que la pobreza sea intergeneracional. Tenemos que ayudar a la gente a salir de este círculo vicioso de la pobreza y eso no es una tarea fácil", concluyó.