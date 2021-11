Chicago: subió la soja, pero el trigo y el maíz cayeron

El precio de la soja registró un incremento superior a los U$S 2,5 en el mercado de Chicago. Por el contrario, el trigo y el maíz cerraron la rueda con bajas.

El contrato de noviembre de la soja subió un 0,58% (U$S 2,66) hasta los U$S 457,09 la tonelada. El de enero lo hizo por un 0,62% (U$S 2,85) para concluir la jornada a U$S 461,59 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un retraso en la cosecha estadounidense, revelado ayer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Ayer la USDA ubicó la trilla sobre el 79% del área apta, por debajo del 86% alcanzado a igual fecha del año pasado, y por debajo del 81% promedio de las últimas campañas.

La harina acompañó la mejora, con un salto de un 2,46% (U$S 8,93) y cerró a U$S 371,69 la tonelada, mientras que el aceite, en su posición más cercana, ganó un 0,03% (U$S 0,44) y cerró a U$S 1.366,62 la tonelada.

El maíz perdió un 1,03% (U$S 2,36) y se ubicó en U$S 225,58 la tonelada, debido a una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y ante estimaciones privadas de una mayor proyección de producción en Estados Unidos a la estipulada de manera oficial.

Por último, el trigo retrocedió un 0,72% (U$S 2,11) y concluyó en U$S 290,83 la tonelada, tras haber alcanzado ayer su mayor cotización desde diciembre de 2012.