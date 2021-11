La app "Alerta Tucumán" fue clave para la detención de un delincuente

Hace más de cuatro meses fue puesta en funcionamiento en varios barrios de la capital tucumana, la app de Alerta Tucumán conectada al Sistema de Emergencias 911 y al Programa Cuadrantes de Patrulla del Ministerio de Seguridad. Este lunes, una vecina del barrio Ciudadela usó esta aplicación para solicitar ayuda ante un asalto y la policía llegó inmediatamente al lugar. “Con este sistema, los vecinos nos sentimos contenidos y resguardados porque fue sorprendentemente rápida la respuesta y la buena atención”, expresó Claudia.

“Con Alerta Tucumán trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad sobre un nuevo paradigma de seguridad preventiva que conjuga tecnología, organización de la sociedad civil, y coordinación y respuesta policial inmediata”, expresó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, impulsor del proyecto que lleva adelante junto al ministerio a cargo de Eugenio Agüero Gamboa.

Claudia es la mujer que decidió utilizar la aplicación móvil para pedir ayuda este lunes cerca de las 21.30 y destacó la efectividad del sistema: “Me sorprendió que hayan contestado rápido y que también hayan llegado tan rápido. Me parece perfecto que funcione este sistema, y en general los vecinos están muy conformes, porque si se detecta que alguien está en peligro no es necesario salir corriendo a pedir ayuda, sino que llamás y ya te sentís contenido y resguardado”.

“Yo vivo cerca de la cancha de San Martín y siempre los días de partido hay mucho movimiento. Anoche escuchamos ruidos y gritos en el pasaje O'Higgins al 700, que no tiene luz desde la última tormenta. Cuando me acerco veo que algunos vecinos tenían acorralado a un delincuente que le había robado el celular a una chica”, contó la mujer.

“En ese momento recordé lo del botón antipánico de Alerta Tucumán y me pareció una buena herramienta para pedir ayuda. Llamé al 911 desde la app y me atendieron, me devolvieron la llamada, me preguntaron si estaba bien y qué había pasado. Inmediatamente llegaron dos camionetas y también policías en motocicletas, que intervinieron para que la gente no golpee al ladrón y lo subieron al móvil para llevarlo a la comisaría”, contó Claudia.

Por último, la vecina subrayó el trabajo del equipo completo a cargo del Programa Alerta Tucumán. “Tenemos la aplicación hace pocos días, y cuando vinieron los técnicos a instalarla, se tomaron el tiempo de explicar detalladamente cómo funcionaba y para qué y eso hace que nosotros sintamos que ayudamos en la prevención y el cuidado de nuestros vecinos también”, cerró.