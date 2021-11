Masso cuestionó la falta de inversiones en infraestructura

El candidato a Senador por el Frente Amplio por Tucumán, Federico Masso, visitó el Barrio Echeverría junto a Florencia Guerra, candidata a diputada por dicho espacio. Allí presidieron un encuentro con vecinos y vecinas, donde compartieron los proyectos del Frente Amplio de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

En este contexto, Federico Masso criticó con dureza la falta de inversiones en infraestructura en la provincia. “Hoy vemos cómo un tercio de los vecinos y vecinas de Tucumán carecen de agua potable. Es inaudito que en pleno siglo XXI este derecho básico no esté garantizado para la totalidad de la población. El acceso al agua potable es una necesidad vital y socio-sanitaria, y el gobierno provincial es el responsable de brindar respuestas", dijo

En este aspecto, el referente del Frente Amplio cargó contra "el modelo de corrupción que impera en Tucumán". “Esta preocupante situación no se debe a que estemos viviendo un fenómeno climático de sequía, sino a la misma corrupción de siempre. Desde hace 20 años el gobierno de la provincia no hace las inversiones necesarias en infraestructura. La población de Tucumán se ha duplicado en 30 años, y no se han hecho las obras fundamentales para dar respuesta a esta realidad. ¿Cómo puede ser que no se hayan hecho mejoras en las redes de agua potable y en las redes cloacales, que vemos colapsar año tras año? Que el gobierno no mire para otro lado frente a la falta de inversiones en infraestructura.”

Además, se refirió a la dura realidad que enfrentan los ciudadanos del interior “A esto se le suman las terribles situaciones que enfrentan los tucumanos y tucumanas del interior de la provincia, que ante cada tormenta pierden todas sus pertenencias a causa de la deficiencia del sistema de desagües. Sin embargo después vemos cómo los que gobiernan y un sector de la oposición gastan 7 mil millones de pesos para el clientelismo durante las elecciones. Hace 20 años nos gobierna la corrupción, y estos son los resultados.”

Para finalizar, llamó a la reflexión a la ciudadanía “Desde el Frente Amplio por Tucumán queremos llamar a la reflexión a la ciudadanía. No tenemos que acostumbrarnos a este modelo de impunidad, corrupción y clientelismo que nos quieren imponer. Queremos devolver la función pública al camino de la transparencia y la honestidad, y las instituciones al servicio de la gente. Tenemos proyectos para transformar Tucumán y la Argentina, y por eso contamos con tanto apoyo en las PASO. Confiamos que los tucumanos y tucumanas de bien, quienes quieren una provincia y un país con dignidad, van a elegir al Frente Amplio en las próximas elecciones.”