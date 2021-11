La Nación ayudará con $ 202 millones para recuperar alumnos

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, instó ayer a los docentes tucumanos a “convertir en una epopeya nacional” los esfuerzos por traer de regreso a las aulas a cerca de un millón de chicos y chicas que se desvincularon de la escuela durante la pandemia. “La urgencia que tenemos es volver a la normalidad escolar lo que significa recuperar hábitos, rutinas, afectos, relaciones, vinculación con los contenidos y con las y los docentes. Para las chicas y los chicos es recuperar una gran parte de su vida y para la sociedad es recuperar la normalidad social, laboral, económica y familiar”, afirmó el funcionario ante 400 referentes territoriales reunidos en el instituto JIM, para recibir la primera capacitación del programa “Volver a la escuela”.

La Nación invertirá $ 5.000 millones para recuperar a los alumnos desvinculados en todo el país. A Tucumán se le asignará $ 202 millones para que pueda traer de nuevo a las aulas cerca de 25.000 estudiantes, según el Ministerio de Educación.

El operativo comenzará de inmediato. “Tenemos que trabajar en el territorio, casa por casa, tocando timbre, si no hay timbre golpeando las manos, caminando en el pavimento, en el barro, en la montaña. No habrá ningún lugar donde no vayamos” hasta lograr que todos los chicos estén de nuevo en las escuelas, afirmó el ministro Juan Pablo Lichtmajer, a quien la multitud contestó con un cerrado aplauso.

En su maratónica visita a Tucumán, el ministro Perczyk firmó junto al gobernador Osvaldo Jaldo un convenio para construir en la ciudad de Aguilares un Centro Tecnológico Educativo, que demandará una inversión cercana a los $ 70 millones. Se espera que el nuevo centro sea un polo tecnológico para todo el interior, que logre entusiasmar y reactivar a las poblaciones de Río Chico y Chicligasta, entre otras.

Perczyk también aprovechó su visita a Tucumán para recorrer las obras que se están realizando con financiamiento nacional. Una es la ampliación y refacción de la Escuela Gobernador Domingo García, que se hace a través del Programa Nacional de Primera Infancia (Prini) y que demanda un aporte de $ 28 millones. La otra es la ampliación de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Allí, la Nación invierte $ 223 millones. También dialogó con el rector de la UNT José Ramón García.

Plan para 2022

En el encuentro con los referentes territoriales (técnicos docentes y no docentes) Perczyk señaló tres objetivos básicos que consensuaron los 25 ministros de Educación del país reunidos en el Consejo Federal de Educación: 1- recuperar la presencialidad plena en todas las escuela. “Queremos que los chicos no sólo vayan más días cada vez, sino también más horas”, dijo. Por eso en algunas jurisdicciones se dictarán clases los sábados y en otras, como en Tucumán, habrá escuelas de verano con apoyo escolar.

2- “Recuperar a todos los chicos y chicas que se nos fueron de la escuela. Y digo ‘nos’ porque se nos fueron a nosotros, por dificultades tecnológicas o por la injusta distribución de la conectividad que tiene este país”, remarcó con pesar.

3- “Priorizar temas (de la curricula), contenidos o recuperar aprendizajes. Y para eso necesitamos que todos los chicos vuelvan a la escuela, además para aprender más hay que enseñar más y mejor”, recomendó.

En el operativo búsqueda de alumnos que se desvincularon (el ministro no habla de abandono) Perczyk sugiere como válidas las estrategias de “acudir a los registros de las escuelas, ir a las casas de los alumnos, hablar con los vecinos, con los compañeros, tocar timbres ...”. Y una vez que se consiga traer de regreso a los alumnos “tratar de recuperar contenidos, ya sea en contraturno, fuera del horario de clase, hacer todo lo posible para que el año que viene podamos empezar el año con normalidad”, propone el funcionario.

También recordó que el próximo año todas las provincias de país tendrán 190 días de clases.

Calendario escolar

El ministro de la Nación indicó que Tucumán, como la mayoría de las provincias del país, comenzará las clases el 2 de marzo y concluirá el 20 de diciembre.

“Durante el año vamos a fortalecer todos los programas de apoyo escolar, para mejorar los aprendizajes. Esto lo haremos en simultáneo con los chicos que están en las escuelas, y con mucha intensidad organizaremos las escuelas de verano”, anticipó el ministro Lichtmajer en un encuentro con la prensa. Consultado sobre las escuelas que aún no logran la presencialidad plena, el funcionario contestó que cuenta con un estudio minucioso realizado escuela por escuela.

Entrega de netbooks: recibieron dispositivos chicos del primer ciclo del secundario, del interior

“Las netbooks están volviendo a las escuelas, ya hicimos entrega de computadoras a todos los chicos del 5° año de la escuela secundaria, y ahora se está sumando el primer año del ciclo básico”, señaló el ministro Juan Pablo Lichtmajer. Por la tarde, junto al titular de la cartera nacional, Jaime Perczyk, entregaron 100 dispositivos del programa Conectar Igualdad en la escuela media de Aguilares, a alumnos de esa ciudad, como también de La Cocha, Alberdi, Monteros, Graneros y Simoca. “Esto no es un decir, realmente estamos reduciendo la brecha digital”, señaló el ministro local.