Atlético: los colores no es lo único que tienen en común

El proceso con el nuevo cuerpo técnico recién comienza, pero los hinchas se muestran impacientes. Los malos resultados obligaron al cambio de entrenador, sin embargo, a pesar de haber ganado solamente tres de los últimos 16 partidos, las esperanzas de tener un mejor cierre de torneo todavía están vivas.

Luego de la derrota el último fin de semana, el DT tuvo que aclarar, entre otras cosas, algunos cambios que no se entendieron. Si bien el camino del entrenador recién comienza, los hinchas exigen resultados, que hasta el momento no llegaron. Los últimos años fueron buenos y los fanáticos se acostumbraron a ver el nombre de su club más arriba de lo que está.

Todo lo mencionado anteriormente calza perfecto en el presente que viven Atlético y Racing. Dos clubes que, además de compartir los colores y según lo dicho, viven realidades muy similares y que el sábado se verán las caras con un mismo objetivo: conseguir el primer triunfo con DT nuevo.

Pablo Guiñazú cosechó dos empates y una derrota hasta el momento, mientras que Fernando Gago, en la “Academia”, aún no sumó puntos (dos jugados, dos perdidos).

Así como Guiñazú debió explicar en conferencia de prensa por qué se inclinó por mandar a la cancha a Matías Orihuela por Jonathan Cabral, en la dura derrota ante Platense, “Pintita” tuvo que explicar las salidas de Aníbal Moreno y Tomás Chancalay, dos jugadores de buen presente, que salieron en el entretiempo, cuando Racing le ganaba 1-0 a Defensa, lo curioso es que ambos DT se expresaron igual en la rueda de prensa: “fue una decisión táctica”, así sin vueltas.

“El objetivo de acá al final del campeonato es terminar con la mayor cantidad de puntos posibles, obviamente los ánimos cuando un equipo pierde son malos” , agregó el ex Boca pensando en el futuro. “De aquí al final del torneo intentaremos buscar el resultado en cualquier cancha, el primer objetivo es encontrar el triunfo, creo que nos vendría bárbaro, ahora con mayor calma trataremos de rescatar el ánimo de los muchachos que quedaron golpeados”, explicó el entrenador “Decano”.

Otras de las similitudes que tienen los jóvenes entrenadores, es la filosofía de juego. Tanto Racing como Atlético intentan salir jugando desde el fondo de la cancha, con pelota al ras del piso, a veces, hasta arriesgando más de la cuenta, además los equipos muestran una presión alta y sostenida durante todo el partido.

El sábado, cuando se enfrenten en el “Monumental” se podría esperar un partido con mucha dinámica, de ida y vuelta, con ataques directos. De haber un ganador, claro, algunas similitudes entre ambos empezarán a desaparecer, un triunfo de Racing estiraría la ventaja de la “Academia” en la tabla que ambos equipos están pendientes: la de las copas, mientras que un triunfo “Decano” lo pondría en carrera nuevamente. Actualmente el equipo de Gago tendría el último boleto a Copa Sudamericana (44 puntos), Atlético aún sueña con 39 unidades (de todas maneras en el medio hay varios equipos que pujan por ese mismo objetivo).

De igual manera, que alguno de estos equipos logre ese objetivo en las últimas seis fechas, dependerá más de un milagro deportivo y matemático que de otra cosa, las campañas de ambos es pobre, tal es así que a lo largo de estas 19 fechas los dos, tuvieron tres cuerpos técnicos diferentes en su banco, con dos DT oficiales y un interino.

El DT tendrá varios aspectos para trabajar

Luego de una jornada de descanso, el plantel volverá a trabajar hoy desde las 9, en el complejo José Salmoiraghi. En ese escenario, se trabajará hasta el jueves, el viernes la práctica se trasladará hacia el estadio y finalizada la misma quedarán concentrados de cara al partido ante Racing.

Desde lo deportivo, Pablo Guiñazú no podrá contar con Cristian Erbes, quien llegó a las cinco amarillas contra Platense y se perderá el duelo ante la “Academia”, igual que Matías Orihuela que fue expulsado. Por lo tanto, Franco Mussis, que no juega de titular desde la derrota por 2-0 ante Talleres, se perfila como reemplazante del ex Boca.

“Cholo” deberá hacer mucho hincapié durante esta semana en lo mental, ya que en ese aspecto demostró muchas falencias en los últimos partidos, donde el equipo quedó casi sin respuestas cuando el resultado no es favorable. En el sector defensivo, donde se lo ve más débil desde que arrancó el torneo, también deberá trabajar y mucho. En ese sentido las buenas noticias serían que el DT podría contar con Mauro Osores y Santiago Vergini, quienes se están recuperando de sus lesiones y serán evaluados hasta último momento.

La semana recién comenzará hoy para el plantel, sin embargo, el entrenador en estos días habrá revisado varias veces las imágenes de la derrota ante el “Calamar” que abrió varios interrogantes.

CORAZÓN "DECANO"

Los locales se hicieron fuertes

Atlético se enfrentó a Defensa y Justicia en las Divisiones Juveniles de AFA y la curiosidad se dio en que ganaron los locales. En Tucuman hubo triunfos de la Cuarta (1-0), Quinta (2-1() y Sexta (2-1); mientras que en Florencio Varela, Defensa también ganó los tres partidos. La Séptima y la Octava superaron al “Decano” por 2-0 y la Novena se impuso por 3-1.

Festejos liguistas

Atlético se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Tucumana en dos categorías. En la clase 2004 (foto), el equipo dirigido por Mauricio Verón derrotó a Ñuñorco 2 a 0 con goles de Ignacio Cuello e Ignacio Legnane. Dirigida por Alejandro Córdoba, la categoría 2005 superó a La Providencia por penales, 4 a 3 (1 a 1). Lisandro Iriarte marcó el gol “decano” de la consagración.