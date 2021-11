Cartas de lectores III: Anses: misión imposible

Soy una docente jubilada que después de haber dedicado 30 años de mi vida a la educación de nuestros jóvenes, no puedo contar con la tranquilidad de disponer de mis merecidos haberes después de una vida de arduo trabajo por cuanto Anses realiza un indebido descuento en mis haberes correspondiente al 35% del bruto de los mismos. En vano antes de pandemia, durante la pandemia y actualmente a través de carta documento he intentado obtener una respuesta de parte de este organismo sin que haya tenido respuesta alguna. Entrar a Anses es una misión imposible ya que uno queda entrampado en el sistema de turnos. El personal y quien cumple la función de jefa de la parte previsional está tallada en piedra no atienden a nadie. Todos los que forman parte de este organismo creen que nos hacen un favor al atendernos pero, se olvidan que gracias a todo lo que nos descuentan y lo que no nos pagan cobran sus abultados sueltos. Desde el 2018 reclamo sin tener respuesta, mientras mi situación se agrava más cada día dentro de un contacto de creciente inflación y necesidades propia de mi edad y salud que necesito cubrir. Espero que este organismo algún día funcione como corresponde, para el bien de todos. Algún día se hará justicia.

Betty Martínez Loza

Diagonal 2 N°1.152, Barrio Oeste 1

San Miguel de Tucumán