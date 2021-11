Cartas de lectores I: accidentes de tránsito

Es sabido que los accidentes de tránsito con consecuencias graves y mortales, en nuestra provincia aumentan año tras año. Aprovecho este espacio para dar mi opinión sobre aspectos que por lo general, los medios y el Estado tucumano, no tienen en cuenta. Se trata de los traumas psicológicos que provocan los accidentes de tránsito en las víctimas y sus familiares. Estos accidentes tienen como rasgos distintivos, que son sorpresivos, abruptos e inesperados, por lo que el aparato psíquico no se halla de ningún modo preparado (hay un estímulo súbito e intenso, que sorprende al sujeto). Las investigaciones científicas que se realizaron sobre este tema, nos hacen saber que las secuelas psicofísicas de las víctimas y sus familiares consisten en su mayoría en problemas para dormir, dolores de cabeza, pesadillas angustiantes y problemas generales de salud, asociados al estrés y a la angustia. También predominan la falta de interés y la pérdida de confianza en sí mismo, depresión, trastornos alimenticios, ira, resentimiento. Muchas víctimas creen que nunca van a poder disfrutar de su vida como antes, especialmente los familiares de los muertos. Además, dentro del alcance del daño psicológico están las desfiguraciones estéticas, las amputaciones y perdida de miembro que sufre la víctima, las dificultades para movilizarse y los impedimentos para auto valerse en la satisfacción de las necesidades básicas. Con relación a los familiares, impactan en la calidad de vida, ya que afectan el trabajo, la vida social, etc. Frente a este cuadro, un paso esencial es brindar a la mayor brevedad apoyo psicológico, y luego la debida asistencia social y judicial. Por ello el Estado debe implementar centros de atención pública especializados, donde las víctimas y sus familiares, reciban la adecuada atención y contención. En esto, nuestra provincia tiene un enorme déficit que debe ser subsanado a la mayor brevedad. Reducir los accidentes de tránsito debe ser una política de Estado, que tampoco tenemos.

Juan Francisco Segura

