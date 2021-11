Amazon Prime incorpora este mes nuevas series y películas que garantizan diversión

TODOS LOS TÍTULOS

- MANUAL DE SUPERVIVIENCIA

(YA DISPONIBLE) A los 40 años Esteban decide tomar una importante decisión, renunciar a su trabajo de abogado, que ejerció por más de 10 años en el estudio familiar, para dedicarse de lleno a la actuación. Sin embargo, sus planes no están funcionando como imaginaba; sin trabajo y recientemente separado, se encuentra ante la difícil tarea de sostener su nuevo presente. Miniserie de Victoria Galardi, con Esteban Bigliardi, Dolores Fonzi, Violeta Urtizberea y gran elenco.

- EL DÍA DE MI SUERTE

(YA DISPONIBLE) La serie esta ambientada en la Lima de los años 80, donde Toño es un imitador que, por los golpes que le dio la vida, siempre está buscando señales que lo lleven a encontrar el día de su suerte. Es el invierno de 1986 y el Perú se cae a pedazos. Toño está convencido que la llegada del cantante que lleva años imitando tiene una relación con su propio destino.

- UN DÍA ERES JOVEN

(YA DISPONIBLE) Una diseñadora gráfica en quiebra, un arquitecto al borde del colapso nervioso, una chica agradable con una crisis de identidad y el dueño de una cervecería artesanal, se enfrentan a la vida adulta después de los 30. Entre memes, espacios de coworking, grupos de WhatsApp y ansiedad, estos cuatro millennials persiguen sus sueños y construyen sus propias reglas.

- QUEDATE EN CASA

(YA DISPONIBLE) En 2022, la pandemia del coronavirus ha creado un caos masivo en Los Ángeles y ha convertido a la ciudad en un estado policial. Para escapar de esta cruda realidad, un grupo de amigos se reúne para celebrar una fiesta online llena de música, alcohol, juegos y drogas. Pero lo que empieza como una divertida tarde entre amigos comienza a ir terriblemente mal.

- UN HOMBRE LLAMADO SCOTT

(VIERNES 5) En 2009, Scott Mescudi, alias Kid Cudi, debutó con Man on the Moon: The End of Day, un álbum que rompió barreras al presentar canciones que tratan sobre la depresión, la ansiedad y la soledad. Lanzó a Cudi como una estrella musical y un héroe cultural. El filme explora la trayectoria de Cudi a lo largo de una década de elecciones creativas, problemas y logros, haciendo música que continúa movilizando y a sus millones de fans en todo el mundo.

- HISTORIAS PARA NO DORMIR

(VIERNES 5) Cuatro historias independientes que rinden tributo al formato clásico de Narciso Ibáñez Serrador, dirigidas y protagonizadas por nombres importantes del cine español.

- ALWAYS JANE

(VIERNES 12) Una mirada íntima a la vida y familia de Jane Noury, una adolescente transgénero que se prepara para salir de casa para ir a la universidad. La serie muestra a una familia con amor incondicional que traspasa los obstáculos que se le atraviesan para que Jane pueda vivir plenamente. Incluso explorando problemas personales, profundos y desafiantes, el humor y la amabilidad de la familia Noury nunca dejan de estar presentes.

- ALL OR NOTHING TORONTO MAPLE LEAFS

(VIERNES 12) Narrada por el actor y fan de toda la vida, Will Arnett, la serie acerca a los fanáticos como nunca antes a los Toronto Maple Leafs con cámaras que capturan cada momento durante la 104ta temporada regular de la NHL y los playoffs. Acompaña al equipo dentro y fuera del hielo mientras se convierten en los primeros campeones de la División Norte de Canadá.

- GUNPOWDER MILKSHAKE

(VIERNES 12) Sam tenía solo 12 años cuando su madre Scarlet, una asesina de élite, se vio obligada a abandonarla. Ahora, 15 años después, ella ha seguido los pasos de su madre y se ha convertido en una feroz asesina a sueldo. Cuando un trabajo de alto riesgo sale mal, debe elegir entre servir a sus jefes o proteger la vida de una inocente niña de 8 años. Sam solo tiene una oportunidad de sobrevivir: reunirse con su madre. Estas tres generaciones de mujeres ahora deben aprender a confiar entre sí, enfrentarse a un ejército y levantar sus armas contra aquellos que podrían quitarles todo.

- DOCTOR SLEEP

(SÁBADO 13) Años después de los eventos de “El resplando”r, Dan Torrance conoce a una joven con poderes similares a los suyos y trata de protegerla de un culto que se aprovecha de los niños con poderes para permanecer inmortales.

- EL NIDO

(LUNES 15) En los 80, Rory (Jude Law) es un ambicioso empresario que lleva a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Reino Unido, para explorar nuevas oportunidades de negocios. La familia se encontrará con una nueva y difícil vida en una casa de campo inglesa, bajo la presión social y económica que amenaza con destruir a la familia.

- LA RUEDA DEL TIEMPO

(VIERNES 19) Es una de las sagas más populares y duraderas de la literatura fantástica de todos los tiempos con más de 90 millones de libros vendidos. Desarrollada en un mundo épico donde la magia existe y sólo ciertas mujeres tienen acceso a ella, esta historia sigue a Moiraine (Rosamund Pike), miembro de una poderosa organización llamada las Aes Sedai. Al llegar al pequeño pueblo de Two Rivers, Moraine se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo junto a cinco jóvenes, uno de los cuales, según una ancestral profecía, puede ser el Dragón Renacido que salvará o destruirá a la humanidad.

- EVERYBODY LOVES NATTI

(VIERNES 19) Aunque Natti Natasha cuenta con miles de millones de reproducciones en YouTube (y más de 70 millones de fieles seguidores en las redes sociales), en esta docuserie compartirá por primera vez los detalles más íntimos de su vida privada, incluyendo la relación con su manager Raphy Pina. Juntos van a transitar su último álbum, “Natividad”, la unión de sus familias, sus vidas en Miami, sus sueños de fama internacional y una bebé sorpresa en camino.

- BURNING

(MIÉRCOLES 24) Impulsado por el cambio climático, el verano más caluroso y seco jamás registrado en la nación terminó en incendios forestales que quemaron más de 59 millones de acres, mataron e hirieron a unos tres mil millones de animales y afectaron a millones de australianos. “Burning” es una exploración de lo que sucedió contado desde la perspectiva de las víctimas de los incendios, activistas y científicos.

- ANNI DA CANE

(MIÉRCOLES 24) Cuenta la historia de Stella, una adolescente torpe, cínica, imaginativa y atormentada. Después de un accidente en el que había un perro involucrado, se convence a sí misma de que debe contar su edad en años caninos: un año de su vida vale por siete y ahora que cumple dieciséis años, es un centenario. Piensa que no le queda mucho tiempo de vida y comienza a vivir a alta velocidad y a saltarse pasos por miedo a no tener tiempo para experimentarlo todo. Pero un encuentro casual con Matteo, un chico introvertido y tímido de su edad, hará que se cuestione todo y cambie por completo su perspectiva.

- PAN Y CIRCO - EPISODIO 2: CRISIS DE LA DEMOCRACIA

(VIERNES 26) En cada especial, el actor, productor y director Diego Luna es el encargado de cocinar y ser el anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad con invitados e invitadas que representan distintas posturas. Las conversaciones estarán acompañadas de los procesos y espacios que acompañan a una comida.

- HANNA - TEMPORADA 3

(VIERNES 26) Continúa el viaje de una joven extraordinaria, interpretada por Esmé Creed-Miles, quien fue creada por la siniestra organización Utrax y entrenada para ser una asesina. Hanna ahora está tratando de destruir secretamente a Utrax desde el interior y liberarse de sus garras con la ayuda de su anterior némesis, la antigua agente de la CIA, Marissa Wiegler. Juntas han logrado convencer al agente de Utrax, John Carmichael, a ayudar en su misión, pero sus jóvenes compañeros asesinos, Sandy y Jules están comenzando a sospechar del complot.

- DESCARRILADOS

(VIERNES 26) En el año 2000, cuatro veinteañeros emprendieron un viaje soñado. Pero en su primera parada en París, la aventura, y de paso su amistad, acabó de manera abrupta. Veinte años después uno de ellos ha fallecido y, como última voluntad, ha decidido donar su jugosa herencia a sus tres antiguos amigos para que hagan el viaje, con una condición: tienen que llevarse con ellos las cenizas de su amigo para que pueda “vivir” la experiencia.

- UNA PELÍCULA DE HUEVOS

(VIERNES 26) Un pequeño huevo llamado Toto decide que no quiere convertirse en el desayuno y comienza una aventura para convertirse en pollo.

- UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS

(VIERNES 26) Toto, un joven pollo nacido de la camada, se pone a la altura cuando un ranchero amenaza su hogar y su familia.

- OTRA PELÍCULA DE HUEVOS Y UN POLLO

(VIERNES 26) Un huevo de bruja ha secuestrado a Toto porque es un pollo y quiere su corazón para su truco de magia, por lo que Willy y sus amigos lo rescatarán.