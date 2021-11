Bonafini explicó por qué no asiste a los actos del Gobierno: "no te quieren y te besan, son tan hipócritas"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, explicó este lunes los motivos por los que no asiste a los actos organizados por el Gobierno nacional y volvió a cuestionar al presidente Alberto Fernández.

"En el acto que se hizo en Morón, el propio Presidente me llamó por teléfono para que esté. Me dijo que para él era un placer que participara, pero para mí no era un placer. No fui. Un acto que lo armó para él y habló como un pastor evangélico, corriendo de un lado para el otro", dijo Bonafini durante una entrevista con Somos Radio.

La dirigente adelantó además que no acudirá al cierre de campaña del oficialismo. "No voy a ir. Salvo que me invite Cristina, sino no voy", señaló.

"No me gusta estar ahí. Porque no te quieren y vienen y te besan... son tan hipócritas. Un día me pasó: vino Daer, y todavía tengo el beso clavado en la mejilla. Es terrible. Cuando vas a esos lugares, te pican todos los bichos. Y ahora hay muchos bichos", completó.

Bonafini volvió a apuntar contra el jefe de Estado al que trato de "blandito". "Acá tenemos muchos blanditos. No solo el Presidente. Hay unos cuantos. No les importa la patria, ni el país, ni la gente, ni nadie", sentenció.

Por último, se refirió a las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda y aseguró que cree que el país "no va a poder pagar".

"Creo que no vamos a poder pagar. Y vamos a tener que ir cediendo a lo que el pueblo le pidió al Presidente en la Plaza. No pagar. Creo que el Gobierno escuchó el reclamo que hicimos el 17 de octubre (en Plaza de Mayo donde Bonafini fue la primera oradora). Porque no fue la Plaza sola que habló, fueron muchos los gritos que se escucharon. En muchas plazas del país se escuchó", indicó.