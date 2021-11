Larreta criticó al Gobierno: "no han demostrado ninguna vocación de conversar nada"

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a rechazar la posibilidad de sentarse a dialogar con el oficialismo tras las elecciones legislativas.

"No han mostrado ninguna vocación de conversar de nada", afirmó Larreta durante una entrevista con La Nación (LN+).

Y agregó: "con gente que cree que controlando los precios con militantes va a bajar la inflación, que piensa que no hay problemas de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela o Cuba, o que no hay que ayudar a Río Negro en un problema de inseguridad no veo ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo".

En esta línea, Larreta cuestionó declaraciones de referentes del Frente de Todos contra la oposición. "La semana pasada el ministro de Economía dijo que éramos anti-argentinos, y la candidata Tolosa Paz dijo que estábamos detrás de un golpe blando. Ahora, el presidente lo que único que hace es cuestionar a la oposición cada vez que agarra un micrófono, y lo mismo que la vicepresidenta", completó.

El alcalde porteño se refirió además al llamado a indagatoria a Mauricio Macri, por el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan y reiteró su apoyo al expresidente.

"Lo llamaron a indagatoria sin estar mencionado en el expediente ni una sola vez, de la nada", afirmó y agregó: "el juez lo volvió a llamar en minutos para seguir insistiendo con que sea antes de la elección. Nadie lo puede creer".