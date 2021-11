Yedlin: “trabajamos para transformar los programas sociales en empleo”

El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, participó en Lules de la entrega de equipamientos a titulares del programa Potenciar Trabajo que participan de diferentes talleres, con el propósito de formarse para tener oportunidades concretas de empleo.

La actividad se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de esa localidad, y acompañó el intendente Carlos Gallía, junto al secretario de la Unidad Ejecutora De Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Socolsky.

Al respecto, Yedlin manifestó: “Venimos recorriendo toda la provincia, acompañando a los gobiernos locales y visitando a muchos titulares del programa. Por suerte ya se han cerrado muchos acuerdos con empresas privadas para que los beneficiarios puedan trabajan sin perder ese piso de protección social”.

“Gracias al trabajo del gobernador Osvaldo Jaldo y -el Jefe de Gabinete de la Nación- Juan Manzur, habrá muchas oportunidades de trabajo para estos beneficiarios. Además, continuamos la labor para transformar los programas sociales en empleo de calidad, que es uno de los principales objetivos que nos pidió el presidente Alberto Fernández”, cerró el ministro.

Por su parte, Gallía agregó: “Dentro del programa, y junto a Gobierno provincial y entes privados, venimos trabajando sobre todo en el área hortícola para mejorar la integración de los titulares del programa al trabajo genuino sin que pierdan sus beneficios. Para lograrlo, es fundamental la capacitación. Agradecemos las herramientas que hoy se entregaron”.

Para finalizar, Socolsky compartió: “En esta localidad tenemos más de 1000 titulares del programa y lo que siempre buscamos es que se capaciten, como lo están haciendo en este caso en peluquería, encuadernación, instalación de aire acondicionados e informática, entre otros talleres. La idea es jerarquizarles los saberes que ellos ya tienen y ofrecerles nuevos para que tengan más posibilidades laborales”.

El Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, tiene el objetivo de contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas oportunidades a través de la capacitación de sus titulares, mientras se continúa avanzando en la transformación de los programas en trabajo genuino con derechos.

Testimonios de titulares del programa

Alejandra Ibarra expresó: “Formo parte del programa desde sus inicios y actualmente trabajo en el empaque de arándanos. La verdad que este programa es una ayuda para nosotros. Es muy bueno también poder capacitarnos para mejorar nuestras posibilidades de trabajo”.

Mariela Caro, por su parte, expresó: “Estoy capacitándome en peluquería integral ya que me gusta el oficio y busco mejorar mi calidad de vida. El programa me dio mucho, hace más de siete años que estoy y me permitió terminar mi secundaria, tengo obra social y ahora la posibilidad de formarme en diferentes oficios”.