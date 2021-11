Alejandra Arreguez: "Hay que terminar con el negocio de las privatizaciones de los servicios públicos"

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT), Alejandra Arreguez, cargó contra las políticas aplicadas en materia de servicios públicos, luego de que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) apuntara contra EDET por el cese en las prestaciones en distintos barrios de la provincia.

"Hay que terminar con las privatizaciones. No son capaces siquiera de garantizar el agua potable", reprochó Arreguez.

En esa línea, sostuvo que "la SAT y EDET se tiran la pelota, mientras el Gobierno está de espectador". "No se trata de un problema circunstancial. En la provincia, la mitad de los hogares no esta conectado a la red cloacal y el 60% no tiene acceso a una boca de tormenta o alcantarilla, a pesar de los tarifazos que todos los años (Juan) Manzur y (Osvaldo) Jaldo habilitan para estas empresas, a las que ni siquiera se les exige que muestren sus libros contables", añadió.

Arreguez aseveró que su espacio exige "la inmediata apertura de los libros contables de estas empresas, que deben rendir cuentas por las sumas millonarias que recaudan todos los meses". "Hay que terminar con el negocio de las privatizaciones de los servicios públicos y estatizarlos bajo gestión de los trabajadores con control de los usuarios, que somos los que estamos verdaderamente interesados en que el agua potable, la luz, el gas, lleguen a todos lo barrios", sostuvo.