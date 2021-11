Presentan un paquete de proyectos para aliviar la presión fiscal y generar empleo

Con el objetivo de bajar la presión tributaria de Tucumán para aliviar la situación de los emprendedores de la provincia, el legislador José María Canelada y referentes de las Cámaras Unidas de Tucumán (CUT) presentaron una paquete de proyectos para generar trabajo en Tucumán.

"Son proyectos que surgen de conversaciones que hemos tenido con la (CUT) y tienen como finalidad generar condiciones para generar trabajo en Tucumán, para que la generación de empresas y emprendimientos no sea una misión imposible. Tucumán es la provincia con mayor presión fiscal de la Argentina. Es una provincia donde la cantidad de empresas que se han ido cerrando es descomunal y gravísimo. Y lo que queremos es generar condiciones para crecer. Por eso presentamos una serie de proyectos que apuntan a varios impuestos", adelantó el parlamentario.

Acompañaron estos proyectos Julio Heredia de Trabajadores Autoconvocados de Fiestas y Eventos (TAFE), Mariano Arancibia, de la Cámara de Comercio de Lules, y el presidente de la Cámara de Comercio de Banda del Río Salí, Carlos Pujales.

En total, se trata de cinco proyectos. Entre otras medidas buscan que Rentas aplique automáticamente la compensación y devolución de los saldos acreedores que los contribuyentes tienen a su favor, que se elimine el impuesto a la salud pública, que se suspenda la tasa Ipla hasta el año que viene y que se reduzca en un 50 por ciento en 2022, y que se suspenda hasta el año que viene el impuesto a los automotores al sector de transporte escolar. Además, el último busca que las micro y pequeñas empresas no sean agentes de retención, percepción o recaudación, y suspende hasta el 31 de diciembre de 2023 los mecanismos de pago a cuenta sobre los ingresos brutos por su parte.

Por su parte, Heredia, señaló: "La presión tributaria no es un dato menor, de esto depende la tasa de desempleo, que hoy es muy alta, ya que el comercio es el que más genera trabajo. Hoy tenemos una presión muy alta y para salir de este problema, es muy importante que todos los bloques estén atendiendo este tema. El Gobierno debería tener esto como tema principal, porque si no, no generamos trabajo. Esto no sólo debería ser de Canelada, sino de toda la oposición y todos los bloques. Es lo que necesita la provincia para generar empleo. Esto es un tema de ayer. No de noviembre ni de elecciones. Estamos generando un 70% del empleo en Tucumán, por eso le damos esta importancia al tema. No se trata de oposición ni de oficialismo. Se trata de beneficiar a todos los tucumanos".

Por su parte, Arancibia, advirtió que están viviendo una crisis, donde la pandemia ha golpeado a las PyMEs y a los emprendedores "en un contexto en el que la presión fiscal y los índices de desempleo son los más altos del país. 100.000 tucumanos que hoy no tienen trabajo, sumado a los índices de pobreza. El no ver cuál es el problema estructural de la provincia sería un gran error que podría profundizar mucho más crisis de la provincia y del sector productivo".

"En síntesis queremos racionalizar el sistema tributario de Tucumán y que quienes arriesgan, quienes quieren generar fuentes de trabajo, tengan el acompañamiento del Estado, especialmente considerando el proceso del que recién estamos empezando a salir. Aspiramos a que quienes tienen obligaciones de gobierno flexibilicen esta actitud que han venido teniendo de permanentemente meter la mano en el bolsillo de quienes generan trabajo. Es indispensable darles un alivio para que no se fundan ni se vayan de la provincia", cerró Canelada.